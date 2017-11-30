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Новости Нижнего Тагила

Максимальная стоимость билетов на ЧМ-2018 достигает 66 000 рублей

30 ноября 2017, 08:30Добавить новость
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В России активно проходит продажа билетов на Чемпионат мира по футболу.

12 октября завершился первый этап покупки билетов. Прежде чем их получить, болельщикам нужно было подать заявки. Следующий этап начинается с 1 декабря, именно в этот день пройдет первая жеребьевка финала ЧМ-2018.

При этом до 28 ноября проходила продажа билетов в порядке живой очереди. Последняя возможность приобрести билеты - с 18 апреля до 15 июля. После покупки билета каждый болельщик получит специальный паспорт.

 

Стоимость значительно варьируется - от 1280 рублей до 63800 рублей, в зависимости от категорий и от матча. Четвертая категория создана для «резидентов РФ», это жители России, а также иностранцы, проживающие в стране на законных основаниях.

Также предусмотрена особая категория. Речь идёт об инвалидах, о лицах с избыточным весом и о маломобильных гражданах. Для иностранцев этой группы нужно смотреть цены на билеты в категории 3, а для резидентов России в категории 4.

Иностранным гражданам можно будет покупать билеты во всех категориях, кроме четвёртой.

Самые высокие цены на финал, а также на полуфиналы. Матч открытия также оценивается высоко, судя по стоимости.

 

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Фото: сайт FIFA

 

 
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