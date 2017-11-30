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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Юниор-Спутник» дважды уступил сопернику в Ростове-на-Дону

30 ноября 2017, 17:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,соревнования,спорт,Спутник,хоккей,Ростов-на-дону
В Ростове-на-Дону хоккеисты «Юниор-Спутника» из Нижнего Тагила дважды потерпели поражение со счетом 0:4 и 2:5.

Первый матч с командой «Ростов» завершился для тагильчан со счетом 0:4. На второй день «Юниор-Спутник» смог открыть счет, первым забив шайбу в ворота противника.

Однако хозяева льда все же одержали победу. Обе встречи, как отмечает пресс-служба ХК «Спутник», завершились за пределами основного времени.

Старший тренер «Юниор-Спутника» Сергей Орлов поблагодарил соперников за игру и поздравил их с победой. По его словам, встречи молодых тагильчан с более взрослыми хоккеистами «Ростова» позволяют расти и получать нужные навыки.

Напомним, это не первая игра тагильских хоккеистов с «Ростовом» - весной этого года в серии плей-офф «Юниор-Спутнику» удалось одержать победу.

 

 
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