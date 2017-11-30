Заключительные технические работы ведутся перед Кубком мира в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Прежде всего, стоит отметить, что подготовительные мероприятия на финишной прямой. Дорога, парковки, а также готовность трамплинного комплекса – дело завершённое. 30 ноября состоится заседание по вопросам безопасности.



Также в этот день к работе приступят специалисты компании Swiss Timing. Ранее их багаж весом в 300 кг на сутки задержался в Москве, но, к счастью, все вещи прибыли в Нижний Тагил, и команда готова работать.

Мы наконец-то получили багаж. Начинаем работу в четверг. Это длинный и сложный процесс, особенно, если нужно торопиться. Но всё будет в порядке, я делаю эту работу по 30 раз в году, в течение многих-многих лет, -- поделился Чарльз Лав с TagilCity.ru.

Продолжаются работы по установке телеоборудования для трансляции в 53 страны. Канал Eurosport начнёт транслировать происходящее в Нижнем Тагиле уже в пятницу в режиме Live, в этот день назначена квалификация. Телеканал Германии ZDF будет работать на горе Долгая. И, конечно, телеканал «Матч» также покажет россиянам соревнования летающих лыжников.