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Новости Нижнего Тагила

Заключительные технические работы ведутся перед Кубком мира в Нижнем Тагиле (ФОТО)

30 ноября 2017, 10:00Добавить новость
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1 декабря в Нижнем Тагиле пройдут первые выступления в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Накануне в мэрии города обсудили вопросы подготовки.

Прежде всего, стоит отметить, что подготовительные мероприятия на финишной прямой. Дорога, парковки, а также готовность трамплинного комплекса – дело завершённое. 30 ноября состоится заседание по вопросам безопасности. 


Также в этот день к работе приступят специалисты компании Swiss Timing. Ранее их багаж весом в 300 кг на сутки задержался в Москве, но, к счастью, все вещи прибыли в Нижний Тагил, и команда готова работать.

 

Мы наконец-то получили багаж. Начинаем работу в четверг. Это длинный и сложный процесс, особенно, если нужно торопиться. Но всё будет в порядке, я делаю эту работу по 30 раз в году, в течение многих-многих лет, -- поделился Чарльз Лав с TagilCity.ru.

 

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Компания Swiss Timing. Фото: Волонтёры НТ

 

Продолжаются работы по установке телеоборудования для трансляции в 53 страны. Канал Eurosport начнёт транслировать происходящее в Нижнем Тагиле уже в пятницу в режиме Live, в этот день назначена квалификация. Телеканал Германии ZDF будет работать на горе Долгая. И, конечно, телеканал «Матч» также покажет россиянам соревнования летающих лыжников. 

 

Также картинку увидят зрители Norsk Rikskringkasting AS (Норвегия), Sky Sport and News TV (Великобритания), MTV Sisallot Oy (Финляндия), TVP (Польша), NRK (Норвегия), RTV (Словакия, Словения), -- рассказали в пресс-службе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле.

 

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