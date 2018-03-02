Привет от Путина, снежный коллапс и дети-беглецы: итоги недели в Нижнем Тагиле

А вы думали, что уже весна? Наивные. Это Урал. Тут три месяца зимы, четвертый в подарок. А если природа не все осадки выдала - вот вам, пожалуйста, получайте всю сезонную норму за три дня. Под раздачу на этой неделе попали и те, кто негативно влияет на экологию города. Владимир Путин в своем обращении достаточно однозначно дал понять ЕВРАЗу Абрамовича, что его предприятия в нескольких городах России сильно портят показатели уровня жизни. Небо над Тагилом давно стало уже не самой приятной визитной карточкой. И вот - Владимир Путин 1 марта упоминает Нижний Тагил как город с неблагоприятной экологией. Понятно, что акционеры основных загрязняющих производств живут далеко вне не то что города, а страны.
Но давайте уже как-то не наглеть. Тут ЕВРАЗу недавно дали некую награду за что-то связанное с экологией. И тут вспоминается один хреновенький рецепт: чтобы человек был счастливым, нужно сделать ему плохо, а потом вернуть все как было. То есть мы десятилетиями будем в атмосферу выбросы кидать, а потом вдруг сократим их чуточку - и все должны резко начать радоваться.
Думаю, свой привет Владимир Путин еще раз передаст руководству комбината уже лично 6 марта на осмотре доменной печи, которая вроде как готовится к запуску. Рядовые комбинатовцы о готовности говорят со скепсисом, а Кушнарев - с гордостью. Что там на самом деле происходит - узнаем 6 марта из уст главы государства.
Еще из пары слов о выступлении президента - читайте в нашем материале с отзывами на речь Путина от различных политиков и экспертов Урала и России. Получилось занятно.
Прочая новостная повестка в Нижнем Тагиле была чуть дальше от политики. Так, на этой неделе город завалило снегом. Дорожные службы говорят о рекордных показателях по уборке и вывозу снега, а глава города предлагает им такие показатели считать за норму. Кстати, все тагильчане могут направлять свои отзывы, фотографии и прочие комментарии о работе дорожников на сервис «Городской контроль».
Интернет помогает и в других ситуациях. Так, на прошлых выходных в Нижнем Тагиле активно обсуждались карманницы, укравшие кошелек у посетительницы «Александровского пассажа». Оказалось, что женщин замечали ранее и в других магазинах. Сейчас их ищет полиция, а информация активно расходится по соцсетям.
Нюансы с личными вещами обнаружились в декабрьской истории про смертельное ДТП на Капасихе. По данным от семьи погибшей, с места аварии пропали ее личные вещи, в числе которых были ключи от нескольких квартир. Родственники сейчас спешно меняют замки.
По факту известно, что раскиданные по земле вещи видел даже сотрудник ДПС, работавший на месте аварии. Но потом все куда-то пропало. Не выдали вещи и в морге - только одежду. И далее полиция выносит отказ в поиске вещей, напирая на то, что родственники должны сейчас горевать, а не несущественные вещи искать. Однако о пропаже вещей с мест смертельных аварий в Нижнем Тагиле говорят уже не первые пострадавшие семьи: летом 2017 года после гибели мужа в аварии жительница Ивделя заявила о пропаже из авто ноутбука. Информации о его местонахождении также до сих пор нет. Не знаю, как вы, но я вижу в этом некую закономерность.
Еще одним абсурдом при защите чести мундира, точнее халата, становится апелляция проигравшей стороны в суде из-за смерти маленького мальчика. Инфекционная больница должна выплатить 6 миллионов компенсации его матери. Однако медики заявляют о невиновности коллеги в гибели пациента. При этом эксперты по делу стараются избегать оценки работы коллег.
Зато оценке на этой неделе подверглись действия сразу нескольких родителей, чьи дети сбежали из дома. Весна или какие-то другие мотивы - но что-то движет детьми и заставляет их уходить из дома, ночуя в подъездах и скитаясь по улицам.
Две 13-летние девочки и 2 пятиклассника с разницей в пару дней ушли из своих семей. Причем все семьи уже попадали под внимание отделов ПДН. В беседе с TagilCity.ru специалисты называют одной из причин таких побегов банальное равнодушие родителей. В частности, мать одной из девочек до последнего не хотела писать заявление о пропаже дочери. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей ей теперь грозит штраф.
Ну и другим ярким примером равнодушия к детям на федеральном уровне стали результаты расследования TagilCity.ru. Редакция изучила десятки пабликов и обнаружила, что алкогольные бренды могут использовать детей для рекламы своей продукции. Мы нашли не только фото-доказательства, но и получили ответы от администрации пабликов о рекламе алкоголя в группах для детей.
Неравнодушие к будущему - оно же начинается в отношениях к собственным детям. И развивается дальше - через активную позицию. Кто-то становится общественником, кто-то волонтером, кто-то просто интересуется своим городом и его развитием. На тему гражданской активности и ее резонности в эту субботу, 3 марта, будут рассуждать тагильчане, причем в стихах - в Нижнем Тагиле состоится Поли(э)тический баттл. Все желающие смогут высказаться на тему «Почему ходить на выборы нужно/не нужно». Обзор других интересных событий - в нашем свежем Культобзоре.
И мимимишная подборка известных котиков - в честь Дня мартовского кота, который отмечался в первый день весны.