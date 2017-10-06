Пьяные еноты, медведь на заводе и все-все-все: итоги недели в Нижнем Тагиле

Хватит политики! Зверушки - наше все! Во-первых, 4 октября отмечался Всемирный день животных, во-вторых, в выходные в городе много событий, связанных с питомцами, а в-третьих, на этой неделе было много зверо(зоо?)новостей. Понедельник был весьма скользким: в Свердловской области случился первый в сезоне гололед. За сутки, по данным ГИБДД, в регионе зафиксировано порядка 300 ДТП.
2 октября муниципалитет поделился данными опросов тагильчан: оказалось, что жители Нижнего Тагила больше всего недовольны работой магазинов «Магнит», «Монетка», «Пятерочка» и «Дикси». Просрочка в городских магазинах (а что, тоже живность!) не раз попадалась и редакции TagilCity.ru.
А еще в сети появился ролик с настоящим тагильским патриотическим рэпом. Контент, как водится, - на любителя. Но однозначно лучше, нежели позорный имидж силами сериала на ТНТ.
В продолжение дорожной темы, во вторник из-за снегопада Екатеринбург встал в пробках. А в Нижнем Тагиле свои проблемы: например, жительница Красного Камня не может выспаться из-за громкой утренней зарядки в соседней колонии.
А тагильские детки побывали у кинологов и познакомились с их подопечными - красивыми и храбрыми собаками.
Среду редакция TagilCity.ru посвятила освещению работ во дворах города: реконструкция там ведется полным ходом. Как проходят ремонты дворов, читайте и смотрите:
- Черноисточинское шоссе, 7/2
- проспект Вагоностроителей, 24-26
- Уральский проспект, 58
- ул. Алтайская, 31-33
Не забывали тагильчане и о педагогах: День учителя на этой неделе все отметили по-разному. Так, родителям Нижнего Тагила предложено сообщать о поборах в школах и садиках. Начинание, конечно, хорошее, но где эта тонкая грань между вымогательством и острыми нуждами? Одно дело - недовольная дешевым подарком учительница в Краснодаре, а другое - низкое материальное обеспечение некоторых образовательных учреждений.
Дети, тем не менее, к знаниям тянутся: например, Нижнесергинские школьники до своего учебного заведения ходили пешком по бездорожью целый месяц. Власти отменили рейсы автобуса из-за плохой дороги. Через месяц однако они опомнились, автобус детям вернули. А вот дорогу не отремонтировали.
Продолжением истории о детях-строителях в Горноуральской школе стал выговор директору за работу несовершеннолетних без разрешения родителей.
А награды за свою работу получили лучшие учителя Нижнего Тагила. Редакция TagilCity.ru в честь праздника собрала мнения на тему РазДетство: что можно делать педагогам Нижнего Тагила в соцсетях?
Также рекомендуем посмотреть видео о том, как на завод в Тагиле пришел медведь: ему было голодно, и он решил полакомиться яблоками на территории предприятия. Изрядно напугав при этом сотрудников. А иностранцы бы, наверное, были в восторге от подтверждения стереотипов о России.
Еще одним интересным фактом о животных стала история с енотами в украинском цирке: они разгромили магазин, предварительно выпив часть алкоголя из ассортимента торговой точки. Еноты «навеселе» - не причина употреблять алкоголь. Выставка питомцев, эко-праздник и экспозиция о животных страны - в Культобзоре масса советов о том, как в Нижнем Тагиле провести эти выходные трезво и интересно.
О грустном
О некоторых событиях нам, честно говоря, писать не хочется, но приходится: большая часть из них несет поучение и поможет предотвращать повтороения драм в жизнях читателей.
Трагедией обернулся понедельник для семьи с Вагонки: 7-летний мальчик утонул в бассейне, прокуратура занимается расследованием. Предварительно о вине персонала речь не ведется: сотрудники учреждения занимались спасением ребенка вплоть до приезда бригады врачей, но реанимировать ребенка не смогли даже медики.
Также в начале недели в вентиляции дома было найдено тело пропавшего в сентябре тагильчанина. В причинах и обстоятельствах смерти мужчины предстоит разобраться правоохранителям.
Еще одно ЧП произошлю 5 октября в России. 21 человек погиб, 15 пострадали: поезд протаранил автобус под Владимиром.
Минздрав Свердловской области тем временем не нашёл нарушений в лечении погибшего DJ из Нижнего Тагила.
Трагедией обернулся понедельник для семьи с Вагонки: 7-летний мальчик утонул в бассейне, прокуратура занимается расследованием. Предварительно о вине персонала речь не ведется: сотрудники учреждения занимались спасением ребенка вплоть до приезда бригады врачей, но реанимировать ребенка не смогли даже медики.
Также в начале недели в вентиляции дома было найдено тело пропавшего в сентябре тагильчанина. В причинах и обстоятельствах смерти мужчины предстоит разобраться правоохранителям.
Еще одно ЧП произошлю 5 октября в России. 21 человек погиб, 15 пострадали: поезд протаранил автобус под Владимиром.
Минздрав Свердловской области тем временем не нашёл нарушений в лечении погибшего DJ из Нижнего Тагила.