Пьяные еноты, медведь на заводе и все-все-все: итоги недели в Нижнем Тагиле

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Еще одним интересным фактом о животных стала история с енотами в украинском цирке: они разгромили магазин, предварительно выпив часть алкоголя из ассортимента торговой точки. Еноты «навеселе» - не причина употреблять алкоголь.

Выставка питомцев, эко-праздник и экспозиция о животных страны - в

масса советов о том, как

в Нижнем Тагиле

провести эти выходные трезво и интересно

.



