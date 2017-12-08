Утренники, сугробы, бензин и агрессоры: итоги недели в Нижнем Тагиле







Редакция TagilCity.ru предлагает усмирить внутри себя все стихии и найти свою гармонию. Милу Йовович я вам, конечно, в конце этого обзора не обещала, но надеюсь, что каждый для себя найдет способ хорошо провести выходные, например, поддерживая голосами участников сразу 2 фотоконкурсов на TagilCity.ru или просто изучив наш свежий Культобзор - и пусть события выходные помогут вам развеять все тревоги.



P.S. TagilCity.ru начал прием анкет от самых замечательных, достойных и умелых людей!