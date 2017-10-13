Трудные подростки, двойные стандарты и убийцы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Середина календарной осени подкралась к нам, господа. И если погода еще балует жителей Нижнего Тагила, то календарь неумолимо твердит: зима близко. Перед этими выходными поговорить хочется о серьезном: о будущем. Это по календарю очевидно похолодание, а по факту - у тагильского общества неясные перспективы. По крайней мере, именно к таким выводам можно прийти после некоторых событий этой недели.
В начале недели в Нижнем Тагиле стало известно об избиении двумя взрослыми 12-летнего ученика вагонской школы. Полиция достаточно оперативно установила нападавших благодаря камерам видеонаблюдения, а после и задержала. Однако бурные споры эта новость вызвала не только потому, что на мальчика напали два взрослых. После публикации новости появились отзывы и о самом пострадавшем: некоторые знающие о нем тагильчане не скупились на оценки. Беседа с несколькими педагогами и родителями одноклассников пострадавшего раскрыла интересный факт его биографии: ранее мальчик избил свою одноклассницу, за что родители заплатили пострадавшей стороне 5000 рублей. Собеседники редакции рассказали о том, что ребенок часто использует нецензурные выражения, а также проявляет агрессию.
Через несколько дней после появления новостей о мальчике с редакцией TagilCity.ru связалась сестра подростка: она предложила изданию оплату за «зачистку» удаление новостей о брате. Спровоцировал ли подросток нетрезвых посетителей кафе - выяснит следствие. Однако факт того, что (по данным педагогов) ребенок состоит на внутришкольном учете, говорит о вероятности такого развития событий. Кто-то еще может вспомнить о карме, эффекте бумеранга и других подобных теориях. Однозначно, что действия против этого ребенка заслуживают наказания по всей строгости закона. И семье мальчика можно и нужно посочувствовать. Но ситуация должна стать сигналом для всех родителей: воспитывайте своих детей хорошими людьми. Дайте шанс обществу на нормальное будущее.
Еще одним тревожным звоночком для тагильчан стала история с разбитыми окнами в одном из домов пригорода. Примечательно в этой истории то, что дом ранее попал во внимание «черных риэлторов»: его хозяина сильно напоили и пытались заключить сделку по продаже дома, однако денег мужчина не получал. Когда родственники узнали о произошедшем, они срочно обратились в полицию и спрятали мужчину от злоумышленников. Сейчас на дом напали неизвестные и выбили там все окна. Алкоголь в очередной раз стал причиной беды. Но бедой стали и люди, которые уверены в своей безнаказанности. Поможет ли полиция Нижнего Тагила в поимке этих преступников? Тем более что имена их известны. Как, впрочем, и связи с сильными мира сего.
Воздействовать на окружающий мир можно не только физически, но и через социальные сети. К примеру, всего несколькими постами Егора Бычкова на странице в соцсети была поставлена под угрозу, пожалуй, крупнейшая благотворительная акция в Нижнем Тагиле - по сбору средств на лечение Миши Гулина. Директор благотворительного фонда «Живи, малыш» в резких выражениях осуждал траты родителей мальчика. За нецензурную лексику Егора Бычкова осудила телеведущая «Первого канала» Юлия Барановская: она назвала непозволительным использование такой речи первым лицом благотворительного фонда. В ответ на телепередачу «Мужское-Женское», урезавшую его выступление, и такие нравоучения от журналистки борец за пожертвования для больных детей написал на своей странице в привычной нецензурной манере, что ему, как обычно [без разницы]. Но Егор Бычков прав: личные страницы в соцсетях - это действительно личное пространство каждого. Я, например, фото своего котика часто выкладываю. Ну кошатница я, чего уж теперь.
Кстати, о животных. И о зверствах. Накануне редакция выяснила подробности страшной расправы над кормящей собакой: пьяный житель Нижнего Тагила ломом забил питомицу соседей и уже признался в этом полиции. Будет ли возбуждено уголовное дело по этому поводу? Это решение предстоит принять правоохранителям.
О принятых решениях: суд назначил убийце Дарьи Зембицкой - её бывшему мужу - 9,5 лет колонии и 3,8 млн рублей компенсации в пользу пострадавшей стороны.
Эта подборка новостей за будни стала, пожалуй, самой нравоучительной: такой уж выдалась вторая неделя октября в Нижнем Тагиле. За позитивными новостями без воспитательной нотки приглашаю в свежий Культобзор от TagilCity.ru: там кроме советов по проведению выходных - подборка интересных фотографий Нижнего Тагила, а также перечень поводов для праздника. Категорически настаиваю на трезвом отмечании этих поводов.
P.S. На этой неделе в Нижний Тагил прилетела красивейшая неясыть. Как знать, может быть, она принесла письмо нашему, тагильскому Гарри Поттеру, и вскоре он избавит нас от происходящего вокруг безобразия. А пока этого не случилось: давайте каждый тагильчанин этим вечером сделает хотя бы по одному очень доброму делу. Обещаете?