Новые надежды и старые беды: итоги недели в Нижнем Тагиле

Много нового ждет тагильчан! Например, между 8 и 55 школой на Вагонке появится спортивный стадион

Также на Южном въезде в Нижний Тагил может появиться новая скульптура, которая должна отражать смысл знаменитого девиза Демидовых «Не словами, а делами». Автор лучшей работы будет награжден денежной премией в 30 тысяч рублей.



Помните, при подведении итогов прошлой недели я рассказывала о фееричном ответе ГИБДД за подписью Демина по пьяному ДТП в Кушве? Недавно пьяным за рулем в аварию попал заместитель Демина - Александр Юнусов. 11 апреля полковник, который еще и пытался скрыться с места аварии, был уволен. А 12 апреля должности лишился и сам Юрий Демин.



Настанут ли на дорогах Свердловской области после этого светлые времена? Все зависит от будущего начальника. А пока на официальном сайте значатся только два заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области - полковник полиции Дмитрий Панфилов и полковник полиции Алексей Габдорахманов. Интересно, а может быть Анатолий Чернов пойдет на повышение?



И еще немного о беспределе. Под Нижним Тагилом был до смерти избит молодой 18-летний парень. Местные жители открыто называют имена трех виновников - сына местного предпринимателя, сына экс-мэра села Петрокаменское Михаила Иванова и бывшего депутата Думы Горноуральского городского округа. Однако пока эти люди на свободе, подробной информации о ходе расследования от полиции пока нет. А жители Петрокаменского уверены, что от ответа за смерть парня виновников спасают связи и деньги родственников-покровителей.



Связи и деньги - это то, что является характерными чертами еще одного расследования редакции TagilCity.ru. Мы изучили ритуальные агентства Нижнего Тагила и узнали много всего интересного.