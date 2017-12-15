Больше рожать, лучше убирать снег и честно платить: итоги недели в Нижнем Тагиле

Кажется, Нижний Тагил нашел свой рецепт счастья. В основных событиях недели проглядывается некий тайный код - как жители города могут стать счастливее. Делюсь наблюдениями! Во-первых, городу нужно больше детей. Роддом на Вагонке отметил спад числа родов и потому провел перестановку кадров. В то же время очередь в детские сады детей с 3 лет сведена к минимуму и, по наказу самовыдвиженца Владимира Путина, в стране взят курс на активное строительство ясельных учреждений.
Под эти нужды могут быть как построены новые здания, так и модернизированы имеющиеся. Также
Сергей Носов сегодня рассказал, что будут продуманы ясли на первых этажах будущих новостроек - такой вариант, кстати, на практике тоже пользуется популярностью. Евгения Черемных, в свою очередь, предполагает финансирование учреждений для детей от 1 до 3 лет в равных долях местным, областным и федеральным бюджетами. Помимо этого, в стране ожидается индексация маткапитала на 18 000 рублей и выплаты за первенцев (до 1,5 лет) в размере около 10 500 рублей.
Денежные вопросы в конце года актуальны как никогда: все готовятся к длинным каникулам, а потому подбивают бюджет, строят грандиозные планы и, как завещает популярная реклама 90-х, готовятся спать спокойно. Иметь любые долги - вообще дело неприятное, согласитесь.
Однако некоторые жители предпочитают тревожный сон чистой совести. Так, в начале недели стало известно о задержках зарплаты сотрудникам Котельно-радиаторного завода в Нижнем Тагиле. При этом в беседе с редакцией представители ответов на вопросы о сроках ликвидации задолженности, а также о ее причинах и способах недопущения подобных задержек отвечать отказались. Но в тот же вечер персонал начал получать заработанные деньги.
Вероятно, заводских работодателей помимо огласки в СМИ смотивировала и новость, что другой тагильский руководитель завода находится под домашним арестом, его судят за задержки зарплаты, неуплату налогов, сокрытие денежных средств и мошенничество.
Выплаты по обязательствам не делают и частные лица: разыскиваемый житель Нижнего Тагила не платит бывшей супруге алименты на содержание общего ребенка. А его мама после публикации истории на TagilCity.ru подала на тагильчанку заявление в полицию за клевету. Состав преступления, конечно, не найден, но почему бабушке не пришло в голову позаботиться о судьбе внука, но захотелось потрепать нервы бывшей снохе - загадка.
Если кто-то не торопится тратить свои деньги по обязательствам, то другие широко и смело распоряжаются бюджетными средствами. Так, расходование средств в дорожной сфере вызывает вопросы у горожан. Так, дорога на Серебрянку, на которую потрачено 270 миллионов рублей, по факту выстоит всего пару лет - в этом уверен общественник Никита Чапурин. Он обвинил дорожников в бессмысленной трате денежных средств. Также в Нижнем Тагиле комиссия, обследовавшая городские дороги и тротуары на предмет уборки снега и льда, выявила нарушения условий зимнего содержания. За некачественно выполненные работы подрядчики не получат оплату - и это должно настроить их на нормальную работу в течение всего зимнего сезона.
Зимние сложности возникли и у покупателей одного из магазинов сети «Кировский»: на скользкой плитке крыльца с приходом холодов упали и ушиблись уже несколько человек. Жалобы от тагильчан поступили и на другую торговую сеть: рекламные листовки «Корпорации центр» образовали стихийную свалку в одном из тагильских дворов.
Финансовые недомолвки бывших партнеров по бизнесу на этой неделе закончились арестом Infiniti за 1,5 млн рублей.
Еще несколько иномарок в Нижнем Тагиле регулярно подвергаются риску из-за того, что трубы в паркинге многоэтажки проходят прямо над парковочными местами, а коммунальные аварии случаются в этом городе уже на протяжении 4 лет и ржавая вода льется прямо на автомобили. Жильцы никак не могут добиться от УК «Смирана» ликвидации аварийных труб. При этом счета за платную парковку они получают регулярно.
Тем не менее, каждый целеустремленный человек добивается своего. Пусть у всех героев новостей этой недели как можно скорее решатся все проблемные ситуации.
Для хороших выходных мы традиционно собрали интересные события в свежем Культобзоре, а для создания настоящего новогоднего настроения приглашаем всех тагильчан и гостей города в прямом эфире TagilCity.ru поздравить родных и близких в грядущими праздниками! Трансляции будут проходить 16 декабря с 13.30 до 14.00 на Театральной площади, а 17 декабря - с 10.00 до 10.30 на площади Славы. Берите с собой детей, друзей и коллег - и все к нашему Деду Морозу и его внучке Снегурочке!
И подводя итоги этой недели, хочу процитировать товарища Коврова из прекрасного новогоднего фильма «Чародеи»:
Для того, чтобы проходить сквозь стены, нужны три условия — видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий!