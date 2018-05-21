Короли госзакупок, медики-советчики, ускользающие посты: итоги недели в Нижнем Тагиле

Отопление отключено (у некоторых и горячая вода), а все никак лето не приходит. Второй ураган за неделю! С меньшим ущербом, чем в прошлом году, но нервы погода всем пощекотала. Впрочем, щекотала нервы далеко не только погода. Первый погодный привет был 15 мая, когда от сильного ветра в городе начали летать рекламные растяжки, а также были обрывы проводов. Еще раз стихия напомнила о себе 20 мая - в городе был град, гроза и мощные порывы ветра.
Сложности у тагильчан, однако, возникают далеко не только от стихии. Так, в поликлинике на Вагонке отключены сразу оба лифта. Казалось бы, дело благое - новые ставят. Но зачем отключать сразу оба? 5 этажей - здоровый не каждый легко пройдет. А тут - медучреждение, 90% - люди с проблемами со здоровьем. Но руководство поликлиники в лице Марианны Дуровой считает, что отключение обоих лифтов сразу даже полезно для пациентов. Интересно, сможет ли она повторить эту же мысль в лицо какой-нибудь 80-летней старушки, вынужденной карабкаться на 3 этаж на уколы от высокого давления?
В городе появилась еще одна «бережливая поликлиника» - теперь уже детская, на ГГМ. Минздрав обещает, что после этого в городе станет больше врачей, а люди будут более здоровыми и счастливыми. В целом проект действительно хороший. Смогут ли его реализовать в Нижнем Тагиле?
Мне сразу вспоминаются многочисленные истории про инфекционную больницу Холманских. И все они не с самым лучшим исходом. Поэтому если «бережливые поликлиники» помогут детям реже оказываться на пути в ту же самую инфекционку - пусть так и будет!
Кстати, о семье Холманских на этой неделе говорили много. Вот-вот будут официально озвучены изменения в составе полпредов президента и Игорь Холманских с УВЗ на своем посту, по оценке политологов, с большой вероятностью не удержится.
О других знаменитых тагильских семьях заговорил местный Telegram после публикации расследования TagilCity.ru о королях дорожных ремонтов. Очень уж понравилась читателям часть про семью Рощупкиных, где отец заседает в областном ЗакСо, а два сына работают на дорожных контрактах.
О том, кто зарабатывает на дорожных ямах Нижнего Тагила - читайте в расследовании.
Политическим скандалом повеяло из Екатеринбурга, где перед праймериз «Единой России» появился «список Тунгусова» с фамилиям нужных людей. Историю, конечно, всячески сглаживали, но осадок-то остался. Где, как и кому она аукнется - время покажет.
Не щадит время и парк у ДК им. Окунева: уже несколько лет тагильчане ждут возрождение парка, однако пока проект остается проектом, а территория закрыта от посещений.
Со временем в Нижнем Тагиле, тем не менее, все стает на свои места. Так, по материалам TagilCity.ru в розыск объявлен Александр Шепеленко, который разбил несколько автомобилей клиентов своего автосервиса.
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В конце - пара советов, которая поможет сохранить ваши и чужие жизни. Не жгите сухую траву и защищайте себя от клещей.