Укрощение борзых: жестокие дети, работодатели с долгами и курящие повара. Итоги недели в Нижнем Тагиле

А Вы знаете, что сейчас не лихие 90-е? Увы, некоторые жители Нижнего Тагила напрочь забыли об этом. На этой неделе редакция TagilCity.ru в большинстве новостных поводов сталкивалась с борзым поведением - причем самых разных действующих лиц. К радости пострадавших сотрудников, на этой неделе начался суд над Денисом Кокориным - «борзым» директором НТЗТИ. Таким эпитетом его наградил Владимир Путин во время прямой линии, что стало, пожалуй, постоянной характеристикой для все следующих неплательщиков зарплаты в России. Еще одним нерадивым работодателем стала «ТагилСтальКонструкция», которая обернулась уголовным делом из-за долгов на 1,4 млн рублей.
Не лучше работодателей вели себя и некоторые сотрудники. Так, курящие повара ТЦ «Райт» были замечены у мусорных баков в форменной одежде. Роспотребнадзор уже проводит проверку по этому факту. Кстати, в одном из ресторанов Нижнего Тагила управляющая в качестве эксперта из сферы общепита сказала, что в принципе ничего страшного в этом нет. В этом месте выскажу идею запретить курить работникам сферы обслуживания. Мало кто меня поддержит, конечно. Но неприятно осознавать, что еду тебе мог готовить повар, который только что курил у мусорного бака прямо в рабочей одежде. Кушайте дома!
Коммунальщики Нижнего Тагила тоже не дают о себе забыть. За несколько дней в одну и ту же яму в темное время суток упали 4 человека. Один мужчина госпитализирован, еще один местный житель разбил люстру за 9000 рублей. Яма была засыпана уже на следующий день после публикации TagilCity.ru. Почему ее нельзя было осветить в ночное время и оградить так, чтобы никто даже при желании не мог туда упасть, - остается загадкой.
Пропажа денег с карты военного пенсионера из Нижнего Тагила (23 000 рублей, между прочим) стала предметом расследования полиции. Установлено, что деньги ушли некому гражданину в Нижний Новгород. Сам пострадавший деньги не переводил, в материалах суда говорится о неком хакерстве, но искать того, кто получил пенсию военного в отставке почему-то никто не стал. Что ж, этим займется редакция TagilCity.ru.
Вопросы к полиции Нижнего Тагила появились у СМИ всей России и по другому поводу. В конце сентября в отделении полиции №17 «нанес сам себе побои» и позже умер в больнице молодой местный мужчина. Позже все-таки появились уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» и «Превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий». Кто бил задержанного в отделении на улице Тельмана - предстоит выяснить специалистам. Однако о ходе дела официальные лица не распространяются. Но об откровенно кровавых методах работы ОП №17 редакции TagilCity.ru на условиях анонимности рассказали как действующие, так и экс-сотрудники отделения.
Агрессорами, которые распускают руки, не рождаются - ими становятся. А становятся, судя по всему, в том числе и из-за ненадлежащего воспитания. И искать причины нужно в детстве. Нижний Тагил, к слову, делает очень многое для того, чтобы жизнь юных тагильчан была самой яркой, беззаботной и интересной. Буквально сегодня в городе открылся новый спортивный стадион, в театрах готовятся новые интересные и красочные постановки, собирает заявки от участников-детей инклюзивный фестиваль творчества «Дружба». Все это полезно для молодых тагильчан с самыми разными интересами. Но кто-то из них все равно предпочитает не заниматься получением новых знаний или развитием своих талантов, а создавать свои банды.
От нескольких стычек подростков в школе №44 пострадали как минимум 3 ребенка: мальчик от нанесенных ему ударов потерял сознание и находится в больнице, по информации от полиции родители еще 2 девочек также написали заявления о нанесении побоев. Родители школьников в беседе с редакцией говорят, что во всех этих беспорядках так или иначе задействована девочка, кто-то из родителей которой работает в издательском бизнесе в Нижнем Тагиле. Расследовать причины и устанавливать тех, кто на самом деле избил трех подростков, предстоит правоохранителям. Внутреннее расследование проводится и в самой школе. Кстати, вечером в редакцию TagilCity.ru с угрозами пойти в полицию (если не удалим статью, конечно) уже позвонила некая ученица 44 школы.
В связи с этим у меня вопрос к родителям. Господа, вы за своими детьми вообще следите? Или они у вас на «свободном выгуле», как питомцы в неблагополучных семьях? Сегодня они избили одноклассника, а завтра ведь и вам могут по голове настучать.
А педагогам Нижнего Тагила я искренне сочувствую: жаль, что ради работы с редкими бриллиантами вам приходится пробираться через дебри вот таких юных хулиганов.
Чтобы как-то отвлечься от будничных забот, традиционно приглашаю выбрать событие по нраву в свежем Культобзоре. Обязательно приходите поддержать «Спутник» в этой домашней игре 21 октября (в 17.00). И, кстати, одевайтесь теплее: сегодня вновь падал снег и все выходные будут достаточно холодными.