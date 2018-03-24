Государственный сексизм, подорожник для медицины и снег: итоги недели в Нижнем Тагиле

Начать итоги недели позволю с итогов года.

. Ранее ни одно из местных изданий не было на таком высоком уровне в рейтинге по региону, и это достижение не только коллектива TagilCity.ru, но и ваше - наши дорогие читатели. Спасибо, что вы с нами!

Откровения журналисток похожи на выдержки из эротических романов, а реакция политиков - на сексизм.

И вся эта история была бы смешной, если бы не была такой грустной.