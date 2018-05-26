Доходы чиновников, местные безобразники и разные концы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Неоконченные дела - обычно это плохо. Но эта неделя показала, что некоторые дела заканчивать не стоит. И счастливые финалы - то, что особенно радует в подводимых итогах. Пожалуй, самым счастливым финалом может обозначиться история о лысом маньяке. Мужчина в одном из тагильских домов зашел в подъезд за девочкой и схватил ее за куртку, но потом испугался и убежал. Видео с камер выложила в сеть семья подростка в надежде найти этого мужчину. Полиция уже ищет его по приметам, а в соцсетях появляются новые эпизоды деятельности лысого щупателя. И счастье, что намерения его были не окончены.
Самым отвратительным финалом закончился шопинг в одном из магазинов города для 16-летнего тагильчанина. Он, конечно, думал, что ему фортануло, когда он выносил из магазина коробку с пожертвованиями на лечение больных детей. А теперь - опять же по видео с камер - его личность уже установили. Мальчик уже стоит на учете в отделе ПДН и сейчас скрывается - раз его ищет весь город. Но пусть история будет иметь хорошую развязку - пусть его найдут.
Не думаю, что в коробочке были великие деньги. Но сам факт - взять чужое, да еще и с благотворительности... Если таких товарищей вы, господа из отдела ПДН, не будете останавливать в свое время, то из них же могут вырасти настоящие директора благотворительных фондов, которые берут % с благотворительных взносов.
О своих доходах рассказали чиновники Нижнего Тагила. Лидерами по доходам в 2017 году стали глава города Сергей Носов, с небольшим отрывом от него идет Марина Масленникова (это главный специалист сопровождения официального сайта города) и тройку замыкает вице-мэр Владислав Пинаев.
А вот предпоследний избираемый мэр - глава Екатеринбурга Евгений Ройзман - на этой неделе отказался от своего поста. Политик очень умело вышел из ситуации, когда город лишали выборов мэра: он оставил себе возможность работать в оппозиции. Ну и получил федеральный пиар: строчку в топе Яндекса. Лучшей публикации резюме и не придумаешь. Еще и бесплатно.
Трагедия произошла на Новой Кушве - в пожаре погибли 3 человека. Пожарные не смогли сразу подключиться к гидранту - тот был изношенном состоянии. Повлияло ли это на исход пожара? Успели бы огнеборцы спасти людей, если бы «Водоканал» следил за этой колонкой? После публикаций TagilCity.ru с фото этого гидранта «Водоканал» таки пришел и привел его в порядок. Почему не делали это раньше? Этого нам не узнать - руководство конторы скрывается от нашей редакции или бросает трубку при первом упоминании издания. Молодцы, че.
Как мексиканский сериал развивалась история тагильчанина, которого 20 лет назад украли цыгане. Парень не только смог оправиться после долгих лет жизни с похитителями, но и найти свою семью - близнецов, усыновленных в Америке, и брата - известного в городе благотворителя. Здесь по-настоящему счастливый конец, который дает начало новой - хорошей - истории.
А вот хорошо ли будет сотрудникам НТМК после введения нового режима работы - покажут ближайшие месяцы. Предприятие решило перенести начало смены на час раньше, прикрывая это ремонтом моста на Циолковского. По факту авторы идеи растягивают пробку на еще один дополнительный час, а тысячи сотрудников вынуждены вставать и ехать на работу раньше. Кстати, пошли слухи и смене графиков работы детсадов - пока они не подтвердились.
Завершения недели желаю всем читателям самого хорошего, а сделать его лучше и интереснее поможет свежий Культобзор. Доводите до конца добрые дела и не давайте вершиться злым! В наших руках - весь мир.