Халатность, подкупы и угрозы: итоги недели в Нижнем Тагиле

В этих итогах недели я буду очень много нудеть и читать нотации. Я начиталась произведений Айн Ренд, я мечтаю об идеальном мире, где каждый добросовестно работает и счастливо живет. Не ущемляя прав других людей и отвечая за последствия своих решений и поступков. И топ новостей этой недели - весь о том, как люди не справляются с тем, за что получают свои деньги.