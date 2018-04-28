Халатность, подкупы и угрозы: итоги недели в Нижнем Тагиле

В этих итогах недели я буду очень много нудеть и читать нотации. Я начиталась произведений Айн Ренд, я мечтаю об идеальном мире, где каждый добросовестно работает и счастливо живет. Не ущемляя прав других людей и отвечая за последствия своих решений и поступков. И топ новостей этой недели - весь о том, как люди не справляются с тем, за что получают свои деньги. Равнодушие, халатность, дикость. Я не могу подобрать слова, чтобы описать то, что произошло на этой неделе с семьей в Нижнем Тагиле. 4-летняя малышка умерла в карете скорой помощи, а реанимационные меры предприняты не были, потому что врачи в больнице... спали.
Кто-то может сказать, что медики тоже люди, они устают, работников мало... А что, если на работе спать начнут все? Дальнобойщики, пожарные, военные. Даже люди менее опасных профессий, задремав на рабочем месте, ухудшат мир. Представьте себе спящего учителя. Или работника магазина, который отвечает за выкладку свежих продуктов. Сантехника, провизора в аптеке, повара в ресторане... Здравствуй, каменный век!
Не можешь работать хорошо - не работай. Но работать плохо - не смей. Именно таких правил, я считаю, должны придерживаться все люди. Тогда у нас будут хорошие дороги, качественное образование и успешная медицина. Пока все работают вполсилы, кое-как и с жалобами на всех, кроме себя - мы получаем то, что получаем. Но я не думаю, что какая-либо семья заслуживает таких последствий всеобщей безалаберности.
Еще одна история, всколыхнувшая город, о сиротах-дебоширах, не дающих спокойно жить целой новостройке. 15 квартир в новом доме на ГГМ по госпрограмме достались сиротам. И вроде все хорошо - город квартиры выделил, права сирот соблюдены. Но чем ответили обществу эти товарищи? Да, они начали водить к себе малолеток - таких же ребят из детдомов. Бухают, шумят и матерятся.
Детям из семей давно бы за такое накостыляли родители. А тут - сироты. Вроде и накостылять никто не может. Или не хочет? Где директора детдомов? Почему они не следят за своими подопечными? Где ПДН, в конце концов? Все как-то самоустранились. А страдают семьи, которые жилье в этом доме купили за деньги. Новый дом не только сотрясается от веселящихся обездоленных, но и загажен и испорчен вандальскими выходками этих жильцов и их гостей.
Кстати, как резонно замечают жители дома, если бы им сказали, что в доме будут квартиры для сирот - они бы ни за что квартиры эти не купили. Или купили бы за совсем другие деньги. А что вы хотите: это же СК «Тагил». Видела я их дом на Серова-Пархоменко: трещины по плитам и звукоизоляция не ахти. Сложно ожидать, что коммерсанты стали бы раскрывать покупателям такие минусы нового дома, как 15 квартир для сирот. Но заявлений от ПДН по этому поводу пока не поступало.
Если вышеописанные сотрудники работу свою делали нехотя, то есть в этой подборке и те, кто переусердствовал. Так, в процессе по убийству 20-летней давности судья, по словам участников событий, не дает обвиняемому тагильчанину озвучивать факты своей невиновности. Мужчина уже провел 2 года в СИЗО, а сейчас записал видеообращение к президенту.
Еще один судебный процесс в Нижнем Тагиле завершился в пользу истца. Так, здание на Липовом тракте, 18 принадлежит нескольким владельцам. Часть из них свои помещения сдали арендатору, где все было переоборудовано под хостел. В итоге сосед снизу жалуется на постоянное затопление. Проверка показала, что разрешающих на такие изменения в здании документов у ответчиков не было: сейчас им придется или экстренно решать проблему с документацией, или возвращать здание в первозданный вид.
Ожидаемо, но все-таки неожиданно развиваются события вокруг уральской пиарщицы Валентины Гофенберг. После многих недель разоблачающих публикаций в доме Гофенберг прошел обыск. Предварительно заявляли о том, что причиной стало обращение тагильского предпринимателя Бекташяна, однако Телеграм-каналы говорят о том, что корни проблем кроются в Алапаевске.
Кстати, в еще одной истории - смерти тагильского экс-депутата Ахтямова - собеседники редакции также видят работу алапаевских структур. В самоубийство афганца верят не многие.
Пригородные истории на этом не заканчиваются. Горноуральский городской округ погряз в коммунальных проблемах. Так, всего за несколько выездов редакция TagilCity.ru обнаружила десятки вопиющих нарушений. Как живут люди в пригороде? Например, в нескольких поселках по дороге в Алапаевск нет контейнеров под мусор. От слова совсем. И близлежащие леса, поля и дороги превратились в большие свалки.
А в поселке Первомайском не работает канализация. И все стоки бегут прямо во двор многоквартирного дома. Представляете себе запах и антисанитарию?
Занятен и другой факт о Горноуральском ГО. Черноисточинский пруд, который испытывает экологические проблемы, относится именно к территории этого городского округа. Но почему-то кто-то решил, что платить за работы по спасению пруда должен соседний Нижний Тагил. Кто везет - на том и едут, так что ли?
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Неделя была длинной, насыщенной. Впереди 4 выходных. Проведите их безопасно, ответственно и достойно звания человека.