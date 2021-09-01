С Днем знаний поздравил жителей Нижнего Тагила глава города Владислав Пинаев

Но и выпускники школ также понимают, что этот год станет для них последним в стенах школы: вскоре им придется выбирать свой профессиональный путь и вступить во взрослую жизнь. Глава Нижнего Тагила убежден, что старшеклассники не раз еще порадуют город и своих родителей достижениями и свершениями.