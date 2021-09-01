С Днем знаний поздравил жителей Нижнего Тагила глава города Владислав Пинаев

С Днем знаний поздравил жителей Нижнего Тагила глава города Владислав Пинаев
С Днем знаний поздравил жителей Нижнего Тагила глава города Владислав Пинаев
Сегодня, 10:49Новости TagilCity.ruФото: 1MIНижний Тагил
В своем поздравлении тагильчан, Владислав Пинаев отметил, что День знаний является поистине всенародным праздником.

В новом учебном году 42 000 школьников сядут за парты в Нижнем Тагиле, а 4600 из них впервые переступят порог школы. В первую очередь, именно первоклассники являются главными героями Дня знаний.

Но и выпускники школ также понимают, что этот год станет для них последним в стенах школы: вскоре им придется выбирать свой профессиональный путь и вступить во взрослую жизнь. Глава Нижнего Тагила убежден, что старшеклассники не раз еще порадуют город и своих родителей достижениями и свершениями.

Педагоги также не остались без внимания Владислава Пинаева: им он адресовал слова особой благодарности за их нелегкий труд по воспитанию подрастающего поколения.

Работа педагога требует не просто особого профессионализма, но чуткости, мудрости и терпения.

В целом, как отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, школы полностью готовы принять учеников, для этого, городские власти приложили немало усилий.

В завершении поздравления, Владислав Пинаев пожелал всем тагильчанам успехов, процветания и благополучия.

Напомним, что 1 сентября 2021 года начинается новый учебный год. Несмотря на все опасения из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с COVID-19, власти отказались от дистанционной формы обучения.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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