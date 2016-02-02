TagilCity.ru расширяет штат: открыта вакансия копирайтера
2 февраля 2016, 11:10Новости TagilCity.ruАлександра Логинова
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Редакция самого* посещаемого сайта Нижнего Тагила TagilCity.ru приглашает на работу копирайтера для создания текстов новостей на основе данных из других источников.
Сюжеты: Новости TagilCity.ru, Нижний Тагил
Почему мы открыли эту вакансию? Мы расширяемся и нам нужен еще один человек. Поэтому если вы хотите попробовать свои силы в журналистике, то данная вакансия для вас - отличный старт! Нам не важен опыт работы, но важна ваша грамотность и высокая скорость работы.
Требования:
- Грамотная и понятная письменная речь (без использования перегруженных речевых конструкций).
- Высокая скорость работы (в день необходимо готовить порядка 20 рерайтов).
- Дисциплинированность.
- Уверенный пользователь ПК.
Обязанности:
- Поиск новостных поводов, выполнение заданий от редактора.
- Написание рерайтов (из пресс-релизов или других новостных источников) с уникальностью от 90%.
- Обязательное соблюдение нормативов по количеству новостей в день.
Условия работы:
Работа в офисе или удаленно - по согласованию.
Соискателям в обязательном порядке будут выданы тестовые задания по написанию текстов новостей. Зарплата: по собеседованию. Возраст не важен, образование - высшее. Контактный телефон +7(3435) 49-93-34.
*TagilCity.ru является лидером по посещаемости среди сайтов Нижнего Тагила по данным рейтинга Uralweb
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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