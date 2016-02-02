TagilCity.ru расширяет штат: открыта вакансия копирайтера

Почему мы открыли эту вакансию? Мы расширяемся и нам нужен еще один человек. Поэтому если вы хотите попробовать свои силы в журналистике, то данная вакансия для вас - отличный старт! Нам не важен опыт работы, но важна ваша грамотность и высокая скорость работы.