Месяц занятий в фитнес-клубе или обучение на водительские права категории «А»? И то, и другое разыгрывается в фотоконкурсах TagilCity.ru

То или иное увлечение редко обходится без фотографий на память. Некоторые из них настолько хороши, что хочется, чтобы их увидели все. Если вы увлекаетесь спортом или мотоциклами, то вам стоит поискать у себя такие фотографии.

Все очень просто, на страницах Городского портала Нижнего Тагила TagilCity.ru проводится два фотоконкурса. Один из них посвящен спорту, другой — мотоциклам.

На фотоконкурс «Я и спорт» принимаются фотографии на спортивную тематику. Продемонстрируйте то, как вы занимаетесь спортом. Самые лучшие фотографии принесут своим обладателям абонемент на месяц занятий в фитнес-клубе. Спешите, конкурс заканчивается 6 марта.

Если же вам по душе мощь двухколесных коней, то вам нужно просто сфотографироваться с мотоциклом для фотоконкурса «Моя МОТОмечта». Победитель сможет бесплатно обучиться на водительские права категории «А». Время сделать удачную фотографию ещё есть, конкурс завершается 13 марта.

Если фотографий нет, а подарок хочется, то в группе TagilCity.ru разыгрываются четыре билета на фестиваль КВН. Всего лишь нужно сделать репост, плюс немного удачи.