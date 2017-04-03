Городскому порталу Нижнего Тагила TagilCity.ru - 9 лет!

И это факт, подтвержденный открытой статистикой. По данным рейтинга Uralweb, TagilCity.ru имеет самую высокую посещаемость среди всех сайтов Нижнего Тагила.

Ежемесячно сайт посещают свыше 235 000 человек. Они совершают более 1 322 000 просмотров. Из них на раздел «Новости» приходится порядка 672 000 просмотров (более 50% от просмотров всего сайта). С 2016 года данный показатель вырос в 1,5 раза. И будет расти и дальше.

По итогам 2016 года TagilCity.ru стал самым цитируемым новостным сайтом Нижнего Тагила: за уникальные новостные поводы местного, регионального и федерального значения портал попал на 10 строчку в рейтинге Медиалогия среди всех новостных ресурсов Свердловской области. Выше TagilCity.ru оказались лишь медийные киты нашего региона.

Группа TagilCity.ru ВКонтакте - самая большая по числу подписчиков среди групп СМИ Нижнего Тагила (более 28 800 человек). Также у портала есть группы и аккаунты в Одноклассниках, Facebook, Twitter. В сумме - более 32 000 человек читают новости TagilCity.ru в социальных сетях.

В августе 2016 года у TagilCity.ru полностью обновился дизайн обложки. За минувший год также появились и новые форматы новостных публикаций: фотофакты, авторские расследования, 5 колонка. Для продвижения компаний на TagilCity.ru также разработаны абсолютно новые форматы с уникальным для Нижнего Тагила оформлением: спецпроекты и медиаланчи.

Конечно, всё это происходит в том числе благодаря вхождению TagilCity.ru в федеральный холдинг 1MediaInvest, который объединяет 12 изданий по всей России от Москвы до Хабаровска. Но, в первую очередь, все новые победы в истории TagilCity.ru становятся возможны лишь благодаря поддержке читателей, клиентов и партнеров.

Спасибо, что вы с нами! Впереди еще много всего интересного - мы обещаем!

С любовью, коллектив городского портала TagilCity.ru.