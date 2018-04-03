Голосование за номинантов премии «Человек года-2018» началось в Нижнем Тагиле

Началось голосование за лучших из лучших! Достойнейшие тагильчане стали номинантами пятой юбилейной Премии «Человек года» в 2018 году.

Лучшие в своем деле: молодые таланты и опытные асы. Творцы, бизнесмены, врачи, общественники… Десятки удивительных людей ежегодно становятся номинантами традиционной Премии «Человек года».



Уже 5 лет благодаря Премии «Человек года» жители Нижнего Тагила имеют возможность узнать о достойных земляках. Уверены, что читатели не останутся равнодушны и поддержат своими голосами кандидатов. Прием анкет окончен, последние заявки уже в обработке и скоро в список номинантов войдут новые герои.



Голосование продлится до 18 часов 18 апреля.



Небольшой свод правил для тех, кто хочет поддержать номинантов:





Голосовать за 1 номинанта можно только 1 раз с 1 компьютера или IP-адреса.

Голосовать можно за любое число номинантов в любой их номинаций.

Накрутка голосов запрещена и тщательно отслеживается организаторами.



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Внимание! Результаты голосования на сайте позволят выбрать победителя только одной номинации - Личность года. Во всех остальных номинациях решение принимает только жюри!