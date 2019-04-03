TagilCity.ru исполнилось 11 лет

В 2018 году сайт издания посетили более 3 млн уникальных посетителей, которые совершили 14 млн просмотров страниц. TagilCity.ru годами сохраняет лидерство по посещаемости среди городских СМИ не только в Нижнем Тагиле, но и в Свердловской области (за исключением Екатеринбурга). На сообщества TagilCity.ru в шести социальных сетях подписаны более 47 тысяч человек.

Редакция старается рассказывать о наиболее значимых событиях города, региона и страны. Приоритетом являются именно новости Свердловской области и Нижнего Тагила. Поэтому большая часть наших посетителей — это пользователи интернета из Свердловской области, а не федеральный трафик.

При этом публикации TagilCity.ru регулярно попадают и в федеральную повестку: новости и расследования редакции вызывают интерес читателей и коллег далеко за пределами области. Истории, рассказанные нашей редакцией, регулярно цитируются крупнейшими федеральными каналами, радиостанциями, информагентствами, газетами и интернет-изданиями.