3 апреля 2019 года TagilCity.ru исполнилось 11 лет - именно в этот день в 2008 году был зарегистрирован домен сайта. На сегодняшний день информационное агентство входит в холдинг 1MI, состоящий из изданий в 15 регионах России.
В 2018 году сайт издания посетили более 3 млн уникальных посетителей, которые совершили 14 млн просмотров страниц. TagilCity.ru годами сохраняет лидерство по посещаемости среди городских СМИ не только в Нижнем Тагиле, но и в Свердловской области (за исключением Екатеринбурга). На сообщества TagilCity.ru в шести социальных сетях подписаны более 47 тысяч человек.
Редакция старается рассказывать о наиболее значимых событиях города, региона и страны. Приоритетом являются именно новости Свердловской области и Нижнего Тагила. Поэтому большая часть наших посетителей — это пользователи интернета из Свердловской области, а не федеральный трафик.
При этом публикации TagilCity.ru регулярно попадают и в федеральную повестку: новости и расследования редакции вызывают интерес читателей и коллег далеко за пределами области. Истории, рассказанные нашей редакцией, регулярно цитируются крупнейшими федеральными каналами, радиостанциями, информагентствами, газетами и интернет-изданиями.
Информационное агентство TagilCity.ru в минувшем году взяло курс на полную перезагрузку: редакция помимо социально важных новостей стала готовить и аналитические материалы по экономической и политической тематике. Мы увеличили число публикаций с инсайдерскими данными, стали публиковать прогнозы по развитию ситуации в общественно-политической жизни города, а также готовим череду фундаментальных материалов о крупнейших бизнес-структурах города. Наработки федерального холдинга помогают успешно использовать в регионах современные тенденции журналистики,рассказывает Ирина Гольмгрейн, региональный директор 1MI по Уральскому и Сибирскому федеральным округам.