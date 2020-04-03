День рождения в самоизоляции: TagilCity.ru исполняется 12 лет

К работе на «удалёнке» нам не привыкать, но вот праздники в условиях самоизоляции отмечать нам ещё не приходилось. Да и вообще, сейчас такой наплыв информации, что день рождения «Тагилсити» нас отчасти застал врасплох. По всей видимости, придётся обойтись без празднования. Так или иначе, поздравляю коллектив издания и наших читателей,заявляет главный редактор Антон Селиверстов.

В День рождения при подобных обстоятельствах наше издание делает подарок Нижнему Тагилу — в то же время это подарок и нам самим.

В период пониженного спроса на товары не первой необходимости, мы предлагаем тагильским предпринимателям бесплатную рекламу на нашем сайте и в социальных сетях. Обещаем, никому не откажем. Если погибнет бизнес — не будет развития. Поможем вам — поможем себе,говорит основатель TagilCity.ru Ирина Гольмгрейн.

Ирина Гольмгрейн

Ирина призывает объединиться всех бизнесменов перед общей проблемой.

Медиабизнес в первую очередь медиа или бизнес? Мы, как и тысячи предпринимателей, оказались в сложной экономической ситуации в период пандемии. Считаем, из этого финансового обрыва не выбраться по одному. Только вместе. Рука к руке,заявляет Ирина Гольмгрейн.

Тем не менее, день рождения — есть день рождения, и как-то отметить его мы обязаны. Потому публикуем фото наших сотрудников из дома. Да, в живую мы пока не можем встретиться, зато всегда есть возможность собраться на сайте TagilCity.ru. Заодно и вы, наши читатели, сможете получше с нами познакомиться.

3 апреля следующего года этот день рождения наверняка вспомнится со словами: «А вот прошлый раз мы все сидели дома и даже встретиться не могли». Но надеюсь (пожалуй, уверен даже), что вспомнится это с юмором,добавляет Антон Селиверстов.