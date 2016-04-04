Внимание! Самый посещаемый сайт Нижнего Тагила TagilCity.ru ищет менеджера по продажам!

Ваши способности остаются недооцененными? Вы умеете общаться с людьми и вести переговоры? Мы готовы предложить интересную и сложную работу и продуманную систему мотивации!

Вакансия менеджера по продажам открыта в связи с необходимостью привлечения новых клиентов. Это работа для тех, кто хочет реализовать себя и получать за это хорошие деньги. Вам предоставляется возможность работать в компании, которая входит в федеральный медиахолдинг 1MediaInvest.

Требования:

Навыки ведения переговоров;

Грамотная устная и письменная речь;

Навыки проведения презентаций;

Умение составлять коммерческие предложения;

Умение преодолевать возражения;

Способность к плотному графику работы и высокой загруженности;

Желание ежедневно встречаться с Клиентами;

Способность выполнять стандарты (например, Клиент должен получать ответ на запрос день в день; при продажах должны использоваться принятые в компании методики ведения переговоров; менеджер должен следовать установленному графику текущей работы);

Стрессоустойчивость, аккуратность.

Обязанности:

Получает задания на проработку, самостоятельно находит Клиентов, а также обрабатывает входящие обращения новых Клиентов;

Консультирует организации по ассортименту услуг компании и проводимым акциям;

Презентует услуги организациям для привлечения и осуществления заказов;

Посещает Клиентов, проводит с ними все необходимые переговоры об условиях предоставления услуг и порядке проведения расчетов;

Формирует заказы и передает их на реализацию;

Контролирует оплату;

Заключает длительные договоры.

Заработная плата от 25 000 до 50 000 рублей. Образование средне-специальное. Опыт работы от 1 года. График работы 5/2 с 09.00 до 18.00.

Резюме высылайте на почту personal@tagilcity.ru. Справки по телефону +7 (3435) 499-334.

Собеседования будут проходить с 04.04 по 08.04.