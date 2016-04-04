Внимание! Самый посещаемый сайт Нижнего Тагила TagilCity.ru ищет менеджера по продажам!
Самый посещаемый сайт Нижнего Тагила TagiCity.ru открывает новую вакансию: Менеджер по продажам
Ваши способности остаются недооцененными? Вы умеете общаться с людьми и вести переговоры? Мы готовы предложить интересную и сложную работу и продуманную систему мотивации!
Вакансия менеджера по продажам открыта в связи с необходимостью привлечения новых клиентов. Это работа для тех, кто хочет реализовать себя и получать за это хорошие деньги. Вам предоставляется возможность работать в компании, которая входит в федеральный медиахолдинг 1MediaInvest.
Требования:
- Навыки ведения переговоров;
- Грамотная устная и письменная речь;
- Навыки проведения презентаций;
- Умение составлять коммерческие предложения;
- Умение преодолевать возражения;
- Способность к плотному графику работы и высокой загруженности;
- Желание ежедневно встречаться с Клиентами;
- Способность выполнять стандарты (например, Клиент должен получать ответ на запрос день в день; при продажах должны использоваться принятые в компании методики ведения переговоров; менеджер должен следовать установленному графику текущей работы);
- Стрессоустойчивость, аккуратность.
Обязанности:
- Получает задания на проработку, самостоятельно находит Клиентов, а также обрабатывает входящие обращения новых Клиентов;
- Консультирует организации по ассортименту услуг компании и проводимым акциям;
- Презентует услуги организациям для привлечения и осуществления заказов;
- Посещает Клиентов, проводит с ними все необходимые переговоры об условиях предоставления услуг и порядке проведения расчетов;
- Формирует заказы и передает их на реализацию;
- Контролирует оплату;
- Заключает длительные договоры.
Заработная плата от 25 000 до 50 000 рублей. Образование средне-специальное. Опыт работы от 1 года. График работы 5/2 с 09.00 до 18.00.
Резюме высылайте на почту personal@tagilcity.ru. Справки по телефону +7 (3435) 499-334.
Собеседования будут проходить с 04.04 по 08.04.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru