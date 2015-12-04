Шопоголики Нижнего Тагила выиграют 10 000 рублей
4 декабря 2015, 12:20Новости TagilCity.ruПавел Щербина
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Подходит к концу совместный фотоконкурс TagilCity.ru и Интернет-государства Шопоголиков. Кто станет победителем – всё ещё неизвестно.
Сюжеты: Новости TagilCity.ru
Напоминаем, разыгрываются сразу три приза. Сертификаты на 5000, 3000 и 2000 рублей.
Фотоконкурс - «Шоппинг – лучший антидепрессант!»
Судьба главного приза в 5000 рублей решается самым честным голосованием на TagilCity.ru. Голоса тщательнейшим образом проверяются, аннулируются любые накрутки.
Обладателя сертификата достоинством в 3000 рублей выберет администрация сайта www.sp-96.ru.
А третьего победителя назовёт редакция TagilCity.ru. Он получит сертификат на 2000 рублей.
Торопитесь участвовать! Торопитесь голосовать! Присоединиться к конкурсу можно в любой момент до воскресенья. Потому что 06.12.2015 TagilCity.ru начнёт подводить итоги, после чего все награды найдут своих героев.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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