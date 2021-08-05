Мост на Красноармейской в Нижнем Тагиле станет постоянным

Мост на Красноармейской в Нижнем Тагиле станет постоянным
Мост на Красноармейской в Нижнем Тагиле станет постоянным
Сегодня, 19:32Новости TagilCity.ruФото: TagilCity.ru
Временный мост на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле сделают постоянным. Ранее он был возведён как дублёр моста на улице Фрунзе, когда тот закрыли на реконструкцию.

Вчера, 4 августа, на электронной площадке ЕИС было размещено извещение о проведении аукциона на реконструкцию моста через реку Тагил. Стоимость контракта составляет более 4,7 миллиона рублей.

Планируется, что после реконструкции моста изменится его статус, и он станет «постоянным действующим сооружением». Об этом сообщили TagilCity.ru специалисты «Службы заказчика городского хозяйства».

Для того чтобы оставить мост действующим и выполнить требования госстройнадзора необходимо провести реконструкцию и довести его эксплуатационные характеристики до параметров объекта постоянной эксплуатации, рассказал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Аукцион пройдет 13 августа 2021 года.

Победитель аукциона обязан будет за три месяца поднять первый пролёт моста со стороны улицы Серова на 20 миллиметров, а также заменить его опорные части. Также строители обновят асфальт на проезжей части и тротуарах, заполнят деформационные швы и очистят территорию от растительности.

Напомним, 4,7 миллиона рублей выделено из местного бюджета на ремонт моста на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Компания, выигравшая тендер, должна будет произвести работы, в том числе демонтажные и строительно-монтажные, до ноября 2021 года. Длина двухполосного моста через реку Тагил составляет 77,6 метра, длина подходов — 23,6 метра.

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