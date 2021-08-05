Мост на Красноармейской в Нижнем Тагиле станет постоянным

Временный мост на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле сделают постоянным. Ранее он был возведён как дублёр моста на улице Фрунзе, когда тот закрыли на реконструкцию.

Вчера, 4 августа, на электронной площадке ЕИС было размещено извещение о проведении аукциона на реконструкцию моста через реку Тагил. Стоимость контракта составляет более 4,7 миллиона рублей. Планируется, что после реконструкции моста изменится его статус, и он станет «постоянным действующим сооружением». Об этом сообщили TagilCity.ru специалисты «Службы заказчика городского хозяйства». Для того чтобы оставить мост действующим и выполнить требования госстройнадзора необходимо провести реконструкцию и довести его эксплуатационные характеристики до параметров объекта постоянной эксплуатации, рассказал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Аукцион пройдет 13 августа 2021 года. Победитель аукциона обязан будет за три месяца поднять первый пролёт моста со стороны улицы Серова на 20 миллиметров, а также заменить его опорные части. Также строители обновят асфальт на проезжей части и тротуарах, заполнят деформационные швы и очистят территорию от растительности. Напомним, 4,7 миллиона рублей выделено из местного бюджета на ремонт моста на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Компания, выигравшая тендер, должна будет произвести работы, в том числе демонтажные и строительно-монтажные, до ноября 2021 года. Длина двухполосного моста через реку Тагил составляет 77,6 метра, длина подходов — 23,6 метра. На ремонт моста на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле выделено 4,7 млн

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