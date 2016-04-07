В честь своего 8-летия TagilCity.ru подарит тагильчанам 8000 рублей
7 апреля 2016, 11:00Новости TagilCity.ru
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Городской портал TagilCity.ru объявляет конкурс репостов среди своих подписчиков в социальной сети ВКонтакте. TagilCity.ru весь апрель отмечает 8-летие, и в честь этого проводится розыгрыш сразу 8000 рублей!
Сюжеты: Новости TagilCity.ru, Нижний Тагил
3 апреля 2008 года – дата, когда начал работать городской информационный портал Нижнего Тагила TagilCity.ru. Отметить ещё один год плодотворной работы портал хочет вместе с вами, дорогие посетители. Вопреки традициям подарки будет дарить сам именинник!
Выигравших будет 8 человек, каждый из них получит по 1000 рублей. Для участия в розыгрыше необходимо:
- Подписаться на новости группы Городской портал TagilCity.ru г. Нижний Тагил;
- Сделать репост записи розыгрыша на свою страницу;
- Сделать репост любой понравившейся новости;
- Оба репоста нужно сохранить до конца розыгрыша.
Победители будут определены случайным образом 29 апреля. Выигрыш можно будет получить в редакции или путем перевода на карту.
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