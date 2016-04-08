В Нижнем Тагиле заканчивается прием заявок от номинантов Премии «Человек года» (ВИДЕО)
8 апреля - последний день для приема заявок от номинантов на звание «Человек года».
Напомним, церемония вручения этой Премии пройдет в Нижнем Тагиле уже в третий раз.
Нам очень часто задают вопрос: как люди становятся номинантами? Скажу, что у нас три категории номинантов. Самовыдвиженцев мы изучаем наиболее внимательно, очень важно, чтобы деятельность, заслуги человека были действительно значимыми в рамках города. Вторая категория номинантов - это люди, которые номинированы от каких-либо организаций. Обычно это самые лучшие специалисты учреждений. Однако среди номинантов есть и те, кого редакция TagilCity.ru сама выдвинула на звание «Человек года» - по многочисленным просьбам жителей Нижнего Тагила. Так, у нас уже свыше 50 номинантов и это достойнейшие люди. В заслугах наших номинантов сомневаться не приходится, -- рассказывает Александра Постоногова, главный редактор TagilCity.ru.
Напомним, что ранее уже стал известен состав жюри Премии. С 10 апреля редакция TagilCity.ru занимается оформлением страниц номинантов на портале, каждому из номинантов страница будет направлена на согласование на электронную почту. А уже 18 апреля начнется народное голосование, по результатам которого выберут Личность года. Победу в номинациях, как и раньше, будет определять жюри.
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