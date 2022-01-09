Кибербуллинг, мошенники и скрытый эмбрион: лучшие истории читателей TagilCity.ru

Группа, в которой травили тагильских школьников «ВКонтакте», была закрыта

В феврале в редакцию обратилась мама школьника из Нижнего Тагила, которого затравили в группе «ВКонтакте» с 6,5 тысячами подписчиков. Причиной стало то, что якобы от мальчика исходил плохой запах, так как он не моется. Женщина попросила администратора удалить пост, однако тот отказался. Тогда тагильчанка написала заявление в полицию, но там ограничились лишь профилактической беседой с зачинщиками конфликта.