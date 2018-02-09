Тагильчане могут выиграть 2 билета на спектакль «Мужчины в тапочках» 24 февраля
9 февраля, 22:59Новости TagilCity.ru
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Городской портал Нижнего Тагила TagilСity.ru объявляет о розыгрыше билетов на комедийный спектакль «Мужчины в тапочках».
Сюжеты: Новости TagilCity.ru, Нижний Тагил
Для участия необходимо вступить в группу «Новости Нижнего Тагила TagilCity.ru», а также сделать репост записи о розыгрыше.
Победители будут определены 22 февраля. Розыгрыш призов пройдёт путём случайного выбора счастливчиков.
Спектакль назначен на 24 февраля. Он состоится во дворце культуры им. И.В. Окунева в 18:30. Это легкое, смешное и динамичное мероприятий о любви, верности и цене счастья в мире.
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