Тагильчане могут выиграть 2 билета на спектакль «Мужчины в тапочках» 24 февраля

Для участия необходимо вступить в группу «Новости Нижнего Тагила TagilCity.ru» , а также сделать репост записи о розыгрыше.

Спектакль назначен на 24 февраля. Он состоится во дворце культуры им. И.В. Окунева в 18:30. Это легкое, смешное и динамичное мероприятий о любви, верности и цене счастья в мире.