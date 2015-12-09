10 000 рублей на профессиональные фотографии! Спешите получать призы в фотоконкурсе от TagilCity.ru

Это означает, что если вы все ещё не подключились к участию – самое время бегом открывать свои новогодние альбомы, находить самые удачные фотографии с вашим участием и присылать их нам для участия в фотоконкурсе.

Если по тем или иным причинам участвовать вам не хочется, тогда поддержите своим голосом тех, кто хочет победить! На этот момент к конкурсу подключилось более 20 человек! Голосуйте за ваших друзей или тех, чьи фотографии вам по душе!

Фотоконкурс - «Скоро Новый год!»

Ведь уже в понедельник судьба призов будет решена. Победитель самого честного голосования на сайте TagilCity.ru получит главный приз – сертификат на 5000 рублей в студию Citrus.

Своих победителей выберут и студия фотографии с редакцией портала TagilCity.ru. Обладатель симпатий студии Citrus получит сертификат достоинством в 3000 рублей, а победитель, выбранный редакцией TagilCity.ru, – сертификат на 2000 рублей.

TagilCity.ru напоминает и участникам, и страстным болельщикам о необходимости соблюдения олимпийских принципов. Любые накрутки будут аннулированы, а честные победители получат заслуженные награды.