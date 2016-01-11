ТОП самых интересных новостей Нижнего Тагила в 2015 году: версия читателей TagilCity.ru (ФОТО, ВИДЕО)
Пришло время подвести итоги 2015 года. Самые интересные новости Нижнего Тагила в минувшем году - в традиционной подборке TagilCity.ru.
Хочется отметить, что 2015 год был для Нижнего Тагила очень насыщенным на события. И наш рейтинг основан на выборе наших любимых пользователей - на выборе каждого из вас. Итак, следующая подборка составлена по количеству просмотров новостей в течение всего 2015 года.
10 место. Отзыв жителей Нижнего Тагила об отдыхе в Крыму собрал за несколько месяцев не только почти 5000 просмотров, но и вызвал бурную дискуссию: более 90 комментариев оставили пользователи к данной публикации.
9 место. Новости и фотоотчет празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне получили более 5000 просмотров - это событие никогда не оставляло тагильчан равнодушными.
8 место.
7 место. Огромный резонанс вызвало видео кавказской свадьбы, гоняющей по Нижнему Тагилу в начале марта этого года. Более 70 комментариев, порядка 10 000 просмотров и пока никакой информации о том, как же были наказаны эти нарушители ПДД. По данным очевидцев, обратившихся в редакцию TagilCity.ru, водители из этого кортежа все еще ездят по улицам города. Хочется верить, что после столь громкого обсуждения, эти водители стали более уважительно относиться к правилам страны, в которую приехали жить.
6 место. Приезд группы «Любэ» в Нижний Тагил на День металлурга собрал почти 10 000 просмотров публикации и вызвал много вопросов: почему на концерт пускали только по билетам, почему сломался видеоэкран и как зрители выдержали дождь. Кстати, этот праздник вся область отмечала со звездами: погостили на Урале группа «Звери» и Дима Колдун.
5 место. Информация о Выставке вооружения RAE-2015 также пользовалась интересом как у жителей Нижнего Тагила, так и у его гостей. Люди обсуждали доступность билетов, а также огромные очереди на полигон, в которых гостям пришлось стоят не по одному часу. Напомним, интерес к мероприятию был настолько высоким, что сотни человек вовсе не смогли попасть на Выставку даже после длительного ожидания в очередях.
Фото: Света Соколова
4 место. Пожар на хлебозаводе в Нижнем Тагиле 29 апреля 2015 г. TagilCity.ru первым в городе рассказал читателям об этом происшествии. Хлеб в Нижний Тагил начали привозить из соседних городов. Утром на следующий день Сергей Носов провел экстренное совещание на эту тему, а уже к 4 мая хлебозавод восстановил объемы производства.
Фото: Алексей Лаптев
3 место. Владислав Тетюхин - этого человека хорошо знают и уважают не только в Нижнем Тагиле. Меценат потратил на госпиталь инновационных технологий в Нижнем Тагиле несколько миллиардов рублей. Осенью уникальный госпиталь столкнулся с нехваткой пациентов, а сейчас известно, что этот он получит поддержку от президента.
2 место. Это ДТП, случившееся 21 января, помнит, пожалуй, каждый житель Нижнего Тагила. В тот зимний день стечение обстоятельств стало причиной настоящей трагедии. Напомним, на перекрестке Ленина-Первомайская 15-летний юноша перебегал дорогу на красный свет, не дождавшись несколько секунд до включения зеленого света светофора. В это же время, существенно превышая скорость, чтобы успеть проскочить на уже загоревшийся желтый свет, по Ленина мчался водитель на иномарке. Несколько недель врачи держали мальчика в искусственной коме, но организм подростка не выдержал. В этом ДТП ГИБДД Нижнего Тагила признали обоюдную вину обоих участников.
1 место по количеству просмотров занимают публикации о приезде в Нижний Тагил президента Владимира Путина в ноябре 2015 года. В сумме все новости и фотоотчет на эту тему собрали более 23 000 просмотров всего за несколько дней. Учитывая серьезную подготовку города к этому событию, горожане по-разному восприняли меры безопасности и сами объекты, представленные вниманию президента. Тем не менее, событие по праву заняло верхнюю строчку читательского рейтинга.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru