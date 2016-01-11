ТОП самых интересных новостей Нижнего Тагила в 2015 году: версия читателей TagilCity.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Хочется отметить, что 2015 год был для Нижнего Тагила очень насыщенным на события. И наш рейтинг основан на выборе наших любимых пользователей - на выборе каждого из вас. Итак, следующая подборка составлена по количеству просмотров новостей в течение всего 2015 года.

10 место. Отзыв жителей Нижнего Тагила об отдыхе в Крыму собрал за несколько месяцев не только почти 5000 просмотров, но и вызвал бурную дискуссию: более 90 комментариев оставили пользователи к данной публикации.

9 место. Новости и фотоотчет празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне получили более 5000 просмотров - это событие никогда не оставляло тагильчан равнодушными.

8 место.

7 место. Огромный резонанс вызвало видео кавказской свадьбы, гоняющей по Нижнему Тагилу в начале марта этого года. Более 70 комментариев, порядка 10 000 просмотров и пока никакой информации о том, как же были наказаны эти нарушители ПДД. По данным очевидцев, обратившихся в редакцию TagilCity.ru, водители из этого кортежа все еще ездят по улицам города. Хочется верить, что после столь громкого обсуждения, эти водители стали более уважительно относиться к правилам страны, в которую приехали жить.

5 место. Информация о Выставке вооружения RAE-2015 также пользовалась интересом как у жителей Нижнего Тагила, так и у его гостей. Люди обсуждали доступность билетов, а также огромные очереди на полигон, в которых гостям пришлось стоят не по одному часу. Напомним, интерес к мероприятию был настолько высоким, что сотни человек вовсе не смогли попасть на Выставку даже после длительного ожидания в очередях.

Фото: Света Соколова

Фото: Алексей Лаптев

1 место по количеству просмотров занимают публикации о приезде в Нижний Тагил президента Владимира Путина в ноябре 2015 года. В сумме все новости и фотоотчет на эту тему собрали более 23 000 просмотров всего за несколько дней. Учитывая серьезную подготовку города к этому событию, горожане по-разному восприняли меры безопасности и сами объекты, представленные вниманию президента. Тем не менее, событие по праву заняло верхнюю строчку читательского рейтинга.