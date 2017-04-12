Жюри премии «Человек года 2017» определено в Нижнем Тагиле

Без сомнения, каждый из номинантов является яркой личностью. Деятельность каждого из них достойна похвалы и общественного признания. Поэтому для того, чтобы выбрать лучших среди лучших, в состав жюри вошли наиболее компетентные и авторитетные горожане Нижнего Тагила. Многие из них сами ранее удостаивались этого почётного звания – «Человек года».

Избранные представители жюри будут определять победителей в 16 различных номинациях. В состав жюри вошли следующие тагильчане:

Ирина Александровна Казанцева - пресс-атташе хоккейного клуба «Спутник».

Константин Витальевич Черников - исполнительный директор ЗАО Нижнетагильская мебельная фабрика.

Олег Витальевич Вахонин - член Правления Дзержинской районной организации «Всероссийского общества инвалидов», Ведущий инженер-конструктор, АО «НПК «Уралвагонзавод» проектный институт «Тагилтрансмашпроект», инвалид III группы, победитель премии «Человек года 2016» в номинации «За силу духа».

Сергей Владимирович Перезолов - генеральный директор строительной компании «Юпитер-НТ». Номинант Премии «Человек года 2016» в номинации «За Процветание города».

Диана Сергеевна Гордеева - учредитель благотворительного фонда «Добрые руки», приюта для бездомных животных «Четыре с хвостиком». Победитель премии «Человек года 2016» в номинации «За Помощь животным».

Татьяна Владимировна Баландина - директор НОЧУ ДЦ «Гений», победитель премии «Человек года 2013» в номинации «Управление и бизнес». В 2015 году Центр «Гений» отметил 15-летие.

Олег Анатольевич Полевщиков - начальник Нижнетагильского пожарно-спасательного гарнизона. Победитель премии «Человек года 2014» в номинации «За инновации».

Сергей Константинович Носов - глава города Нижний Тагил.

Отметим, что жюри будет определять победителей в номинациях по их заслугам, изучая анкеты в специальном разделе TagilCity.ru, посвящённом премии. То есть, самим номинантам защищать свою кандидатуру перед жюри не придётся.

В то же время победители в номинациях «Личность года» и «Управление года» будут определены с помощью открытого голосования пользователей интернета на сайте TagilCity.ru. Проголосовать можно за любое число номинантов, но голос за каждого можно отдать лишь 1 раз. Любые накрутки будут аннулированы.

Кто достоин стать Человеком года? Проголосовать!

Победители в каждой из номинаций, включая «Личность года» и «Управление года», будут объявлены на торжественной церемонии «Человек года» 20 апреля 2017 года, во время которой будут вскрыты конверты с именами победителей.