Портал TagilCity.ru временно доступен по другому адресу

На данный момент ведется восстановление работы портала. По оценке специалистов, технические работы будут продолжаться в течение нескольких часов.

В связи с этим будет продлено голосование в 2 фотоконкурсах на портале - Мисс Весна и Моя МОТОмечта. Сроки окончания голосования будут указаны отдельно в каждом конкурсе.