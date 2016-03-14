Портал TagilCity.ru временно доступен по другому адресу
14 марта 2016, 09:38Новости TagilCity.ru
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В связи с техническими неполадками Городской портал TagilCity.ru доступен по адресу www.tagilcity.ru.
Сюжеты: Новости TagilCity.ru, Нижний Тагил
На данный момент ведется восстановление работы портала. По оценке специалистов, технические работы будут продолжаться в течение нескольких часов.
В связи с этим будет продлено голосование в 2 фотоконкурсах на портале - Мисс Весна и Моя МОТОмечта. Сроки окончания голосования будут указаны отдельно в каждом конкурсе.
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