В Нижнем Тагиле начался прием заявок на звание «Человек года 2016»

15 различных номинаций. Десятки достойнейших претендентов. И только 14 победителей по оценке компетентного жюри и 1 лидер народного голосования на TagilCity.ru.

Красная дорожка и восхищенные взгляды. Праздничный фуршет и яркая концертная программа. Презентация достижений каждого номинанта со сцены обновленного Драматического театра. Имена победителей в запечатанных конвертах - интрига до последнего момента... Аплодисменты, поздравления, цветы, подарки и заветная статуэтка победителя Премии «Человек года»!

«За силу духа. Дети»

«За Мир»

«За Инновации»

«За Просвещение»

«За Мудрость»

«За Культуру»

«Дети. За будущее»

«Личность года»

«МегаОткрытие»

Итак, тагильчане! Если в 2015 году вы достигли невероятных успехов в своей профессиональной или творческой деятельности. Если вы стали первооткрывателями в той или иной сфере. Если вы имеете многолетний опыт в своем деле. Если ваш труд направлен на улучшение и прославление Нижнего Тагила. Если вы живете, помогая и поддерживая жителей родного города. Если вам хочется жить и трудиться в Нижнем Тагиле. TagilCity.ru приглашает вас стать номинантом Премии «Человек года»!

Кроме того, победители в номинациях станут претендентами на престижное звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» в 2016 году.

Расшифровка номинаций:

1. «За Процветание города»

В Нижнем Тагиле есть люди, благодаря которым спортивные школы, детские центры получают большую помощь. Речь также и о тех, кто помогает сделать жизнь интересной и яркой тем, у кого нет такой возможности, например, малоимущим семьям. Это те, кто готов пожертвовать своим временем и благом ради ближнего. Приглашаем к участию в номинации спонсоров, благотворителей, добровольцев, волонтеров, специализированные общественные организации.

Кто делает Нижний Тагил особенным? Конечно, люди. Это те, кто побеждают в конкурсах вплоть до мирового уровня, берут призовые места на соревнованиях, это те, кто задают планку и рождают чувство гордости за родной город. Приглашаем к участию в номинации спортсменов Нижнего Тагила и членов местных спортивных клубов, лауреатов творческих конкурсов, победителей фестивалей, выдающихся ученых нашего города.

Экономическое благосостояние - серьезный показатель, который говорит об обеспеченности не только конкретной группы людей, но влияет на развитие Нижнего Тагила в целом. Личности, способные приумножить достаток, вывести свой продукт на новый уровень, стабильно доказывать свое превосходство в конкретной сфере, создают комфортные условия для жизни тагильчан. Ведь только в условия реальной рыночной экономики есть свобода выбора, выбора лучшего из лучшего. К участию в номинации приглашаются успешные бизнесмены, топ-менеджеры, люди «с именем» в бизнесе.

Искусство - это отражение нашей жизни, без него невозможно полное осмысление действительности. Это истинные творцы, создающие историю в гармонии с ежедневным трудом и самосовершенствованием. Приглашаем к участию номинации деятелей искусства, в том числе артистов, музыкантов, художников, поэтов, писателей.

Уникальные медицинские методики, новейшие технологии, работа по защите экологии Нижнего Тагила, пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом - Нижнему Тагилу есть чем гордиться и в вопросах поддержания и улучшения здоровья. Приглашаем к участию в номинации работников медицины, спорта и людей, привлекающих заниматься активным и здоровым образом жизни других жителей города.

Достоинство, с которым преодолевают себя люди с ограниченными возможностями здоровья или же те, кто оказался в сложной жизненной ситуации, вызывает подлинное уважение. Это успех «вопреки», это всегда жизненный подвиг и эталонный пример для каждого из нас. В этой номинации предусмотрена победа для двоих участников: для взрослого и для юного тагильчанина. Приглашаем стать номинантами членов обществ инвалидов, реабилитационных центров, общественных организаций, воспитанников коррекционных школ.

Каждый ценит мир и спокойствие, и мы с вами живем в мирное время благодаря труду настоящих профессионалов - тех, кто всегда готов защищать не только город, но страну, кто спасает жизни, регулирует конфликты, помогает разобраться в сложных жизненных ситуациях. Приглашаем к участию в номинации военных, представителей гражданской защиты и общественной безопасности, участковых уполномоченных, сотрудников правоохранительных структур, в том числе судов, прокуратур, адвокатских контор, а также общественных деятелей.

Двигаться вперед, развиваться - значит делать что-то новое. Инновации сегодня - обязательный шаг для достижения успеха. Приглашаем стать номинантами рационализаторов; работников муниципальных образований, внедривших инновационные технологии в своей сфере; предпринимателей.

Только знание дает возможность в полной мере оценить многогранность окружающего нас мира. И в Нижнем Тагиле есть те, кто не просто обладает знанием, но может передать его другим, помочь открыть этот мир заново, в новых смыслах. Приглашаем стать номинантами работников музеев, библиотек, сотрудников образовательной системы, а также представитель СМИ-пространства.

11. «За Мудрость»

Здоровое общество - это культурное общество, он следует нравственным законам, взаимно уважает каждого члена этого общества. Эти истины помогают постичь тагильчанам настоящие борцы за будущее, в котором каждый человек самодостаточен, интеллектуально развит и духовно богат. Приглашаем к участию в номинации сотрудников ПДН, религиозные и общественные организации, движения.

В Нижнем Тагиле учится огромное число талантливых ребят, кто успел проявить себя не только на уровне своего учебного заведения, но даже доказал свои способности. Это - будущее нашего города. Приглашаем к участию в номинации воспитанников учебных заведений Нижнего Тагила, не достигших совершеннолетия.

Личность года - это, безусловно, тот, чьи достижения ценят представители всех сфер жизни, люди разного социального статуса и возраста. В номинации примут участие все номинанты премии «Человек года 2016». В номинации «Личность года» победитель будет определен по результат голосования пользователей интернета.

Нижний Тагил – прекрасный город, чтобы проявить себя. Регулярно здесь открываются новые имена, появляются новые популярные заведения, ведь наш город – это и город открытий. Приглашаем стать номинантами руководителей проектов, стартовавших в 2015 году и успевших набрать популярность среди горожан, а также выдающихся тагильчан, впервые удостоенных значимых наград в 2015 году.

*Анкету кандидата в номинанты на Премию «Человек года» можно предоставить двумя способами. Выберите наиболее удобный для Вас:

1. Заполненную анкету в электронном виде высылайте на e-mail:

2. Распечатанный вариант анкеты приносите по адресу улица Папанина, дом 7 (вход со стороны набережной), 2 этаж, кабинеты 6, 7 или 8. Удобная карта «Как добраться до офиса «Тагил Сити»

Анкеты принимаются до 1 апреля 2016 года включительно. В каждой номинации экспертное жюри определит победителей, которые будут названы в день торжественной церемонии Премии «Человек года 2016» в мае 2016 года. Вниманию участников: после одобрения Вашей заявки необходимо оплатить организационный сбор в размере 1000 рублей.

На церемонию «Человек года 2016» предусмотрены пригласительные билеты на 2 персоны для каждого кандидата. Для получения дополнительных билетов необходимо обратиться в офис компании «Тагил Сити» по телефону +7 (3435) 499-334. Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (3435) 499-334 (компания «Тагил Сити», организатор Премии «Человек года 2016»).