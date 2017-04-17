Кто получит заветную статуэтку и звание «Человек года» в Нижнем Тагиле - узнаем уже 20 апреля
17 апреля 2017, 17:55Новости TagilCity.ru
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Уже через 3 дня в Нижнем Тагиле будут названы победители Премии «Человек года» в 18 номинациях.
Сюжеты: Новости TagilCity.ru, Нижний Тагил
Жюри уже начало свое голосование, и 20 апреля в ДК им. Окунева будут озвучены имена победителей. А уже в понедельник 17 апреля в редакции TagilCity.ru появились статуэтки, которые будут вручены победителям Премии.
Кстати, каждый тагильчанин может оценить работу чиновников Нижнего Тагила - также проголосовав за управления и отделы администрации города, чья работа в минувшем году была наиболее заметной и качественной.
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