Онлайн-трансляция вручения премии «Человек года» пройдет на TagilCity.ru 18 апреля

Операторы TagilCity.ru приложат максимум усилий для того, чтобы дать эффект присутствия тем, кто по каким-либо причинам не сможет лично посетить церемонию.

18 апреля с 19:00 все желающие смогут следить в режиме реального времени за вручением премии «Человек года 2018». Также зрители увидят онлайн-закулисье и узнают другие тайны о создании такого грандиозного события.

Напомним, победителей премии «Человек года» в 18 различных номинациях будет выбирать компетентное жюри. Судьбу участников в номинации «Личность года» определят пользователи интернета с помощью открытого голосования на сайте TagilCity.ru.

Голоса будут приниматься до 18:00 завтрашнего дня. Конверты с именами победителей будут вскрыты на церемонии, за которой все желающие смогут следить в онлайн-режиме.