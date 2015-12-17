«Скоро Новый год»! Фотоконкурс с таким названием завершился на TagilCity.ru (ФОТО)

Как и планировалось, победителей было трое. Один был избран всеобщим, равным, тайным голосованием на нашем портале, второй - студией фотографии Citrus, третий – редакцией портала TagilCity.ru.

Из всех новогодних фотографий – были выбраны самые новогодние. И люди, позировавшие на них, получили заслуженные подарки. Теперь профессиональные фотографы смогут сделать для них ещё больше фотографий любой тематики, какой они пожелают.

Кстати, о новых фотографиях. TagilCity.ru прямо сейчас проводит два фотоконкурса: «Кот и Пёс» и «Танцуют все!». Делитесь вашими фотографиями! Шансы победить есть у всех.

Победители фотоконкурса «Скоро новый год»:

1 место - сертификат на 5000 рублей в студию Citrus - лидер по голосам Тамара, фото №14, 157 голосов.

2 место - сертификат на 3000 рублей в студию Citrus - победитель от представителей студии Иван, фото №7.

3 место - сертификат на 2000 рублей в студию Citrus - победитель от редакции TagilCity.ru Катюша, фото №15.