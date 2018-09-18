Зарплата 30 000 - 50 000 рублей: редакторы спецпроектов требуются TagilCity.ru
Вчера, 13:05Новости TagilCity.ru
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Информационное агентство TagilCity.ru ищет нового сотрудника на полный рабочий день – редактора спецпроектов. Зарплата – 30 000 - 50 000 рублей, помимо этого предусмотрены премии и бонусы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Редакция ИА TagilCity.ru примет на работу редактора спецпроектов, сфера на выбор – политика, экономика, коммерческий копирайтинг.
Рассматриваются кандидаты с опытом работы в сферах: пресс-службы, СМИ, PR-отделы, рекламные агентства, маркетинг, корпоративная пресса.
Возможен приём на работу специалистов с профильным образованием в области экономики, политологии, филологии, социальных наук.
Требования:
- Грамотность.
- Аналитический склад ума.
- Знание основ экономики, политики, коммерции.
- Уверенный пользователь ПК и интернета.
- Умение разбираться в большом объёме разнородного материала.
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Обязанности:
- Мониторинг источников, общение с информаторами.
- Освещение деятельности политиков региона.
- Описание экономической повестки.
- Написание коммерческих материалов.
Резюме высылайте на почту alexandra@tagilcity.ru. Вопросы по телефону +7 (3435) 499-334.
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