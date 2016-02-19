Сразу два фотоконкурса TagilCity.ru ждут своих победителей (ФОТО)

В честь близящегося Дня защитника Отечества портал TagilCity.ru совместно с центром экстремальных развлечений «Адреналин» проводит конкурс «Люблю экстрим - люблю “Адреналин”».

Принимаются фотографии мужчин, увлекающихся спортом, активно проводящих своё свободное время. Победители получат подарочные сертификаты от центра «Адреналин» в сумме на 7 000 рублей!

Фотографии конкурсантов

Во втором фотоконкурсе TagilCity.ru разыгрываются билеты на балет Аллы Духовой «Todes». В конкурсе «Дети танцуют!» обладатели первого, второго и третьего мест по итогам пользовательского голосования на сайте TagilCity.ru получат по два билета на шоу. Каждый из билетов стоит 1200 рублей.

Важно: как минимум на одной фотографии должен быть изображён ребёнок в процессе танца или эмоционального прослушивания музыки.

Фотографии конкурсантов

Присылайте свои фотографии, отправляйте ссылку на фотоконкурс в социальные сети, приглашайте друзей голосовать за вас, так вы максимально увеличите ваши шансы на победу.

Ну а если ваши дети не танцуют и экстрим не ваша стихия – не беда. 22 февраля начнётся фотоконкурс для спортсменов-любителей, а с 29 февраля побороться за призы другого фотоконкурса смогут все, кто мечтает стать водителем.

Самое время открыть семейные архивы и поискать подходящие фотографии. Для тех, кто не хочет фотографироваться и что-либо искать, но хочет получить приз, есть самый лёгкий вариант – конкурсы репостов TagilCity.ru.

Информацию о них смотрите в официальном сообществе