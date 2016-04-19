За первый день голосования за номинантов Премии «Человек года» оставили 1000 голосов

Отметим, что в этом году собралось свыше 60 номинантов в 14 номинациях. Оценить заслуги каждого предстоит жюри - именно по голосам жюри будет определяться победа в номинациях.

Голосование на сайте определяет «Личность года» - победу в одной из самых загадочных номинаций. Скажу честно, это всегда большая интрига: лидеры голосования постоянно меняются, поэтому следить за тем, как обновляется тройка лидеров, очень интересно. Каждому номинанту мы направили на почту подробные инструкции, как агитировать голосовать за себя. Поэтому все номинанты уже начали активно привлекать друзей и знакомых к голосованию рассказывает главный редактор TagilCity.ru Александра Постоногова.

Действительно, активность голосующих очень высокая: всего за сутки в голосовании набралось уже более 1000 голосов.

В 2013 году у нас было около 3200 голосов, в 2014 - порядка 5000. В этому году ждем рекорд! -- говорят организаторы.

Кроме советов по привлечению друзей через интернет, редакция портала подготовит для каждого номинанта афиши и листовки, которые можно будет распространять среди своих знакомых или развесить в каких-либо организациях. Эти агитационные материалы можно будет забрать в редакции с 3 по 6 мая.

О новостях Премии также можно будет узнавать в официальных встречах в соцсетях: