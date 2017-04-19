Дуэт комиков, популярная кавер-группа и юная Виктория Старикова: стали известны выступающие на Премии «Человек года-2017» в Нижнем Тагиле
Уже завтра, 20 апреля, в Нижнем Тагиле состоится торжественная церемония определения победителей Премии «Человек года-2017». Портал TagilCity.ru спешит рассказать о том, чьи яркие, волнующие и запоминающиеся выступления будут развлекать гостей этого мероприятия.
Подписчики сообщества «Человек года-2017» уже знают, что ведущих будет двое. Ими стали участники комедийного stand up дуэта Евгений Кожевин и Николай Тисенко. Оба они могут похвастаться многолетник опытом импровизаций и выступлений на публике. На их счету десятки выступлений в юмористических телепрограммах, поэтому зрители в Нижнем Тагиле не смогут заскучать при всем желании. Недавно будущие ведущие записали видеоприглашение на церемонию.
Мероприятие не обойдётся без музыкальных номеров. Их исполнением займутся кавер-группа «Baker Makers», которая сыграет знаменитые хиты рок-н-ролла, а также творческие коллективы ДК имени И.В. Окунева.
Особое место в программе вечера займет выступление 8-летней Виктории Стариковой. Эта юная тагильчанка выступала в телевизионном шоу «Минута славы» в Москве и дошла до полуфинала. Тогда за неё переживали не только жители Нижнего Тагила, но и люди из других городов.
До окончания голосования осталось совсем немного времени. Если вам интересно, кто претендует на титул «Человек года-2017», но вы ещё не успели отдать свой голос, то самое время перейти по ссылке и проголосовать.
А вы уже проголосовали за Человека года?
Заметным дополнением к голосованию стала возможность оценить работу управлений и отделов администрации Нижнего Тагила. За любое из них также можно отдать свой голос.
Оценить работу администрации Нижнего Тагила
© Денис Таратонов, TagilCity.ru