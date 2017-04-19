Онлайн-трансляция вручения премии «Человек года» пройдет на городском портале Нижнего Тагила TagilCity.ru 20 апреля

Такую возможность обеспечат современные технологии, позволяющие в режиме реального времени вести онлайн-трансляции. Операторы TagilCity.ru сделают всё для того, чтобы дать максимальное ощущение личного присутствия на мероприятии для всех, кто по тем или иным причинам не смог попасть на него лично.

20 апреля все желающие смогут следить в режиме реального времени за вручением премии «Человек года 2017» с 19:00.

Напомним, судьба победителей премии «Человек года» в 16 различных номинациях будет решаться компетентным жюри, а победители в номинациях «Личность года» и «Управление года» определяются с помощью открытого голосования пользователей интернета на сайте TagilCity.ru.

Голоса будут приниматься до 18:00 завтрашнего дня. А конверты с именами победителей будут вскрыты на церемонии, за которой все желающие смогут следить в онлайн-режиме.