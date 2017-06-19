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Самый посещаемый сайт Нижнего Тагила TagilCity.ru занял шестое место в рейтинге цитируемых СМИ Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Самый посещаемый сайт Нижнего Тагила TagilCity.ru занял шестое место в рейтинге цитируемых СМИ Свердловской области

19 июня 2017, 23:00Новости TagilCity.ru
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