Самый посещаемый сайт Нижнего Тагила TagilCity.ru занял шестое место в рейтинге цитируемых СМИ Свердловской области

Мы находим уникальные новостные поводы, мы делаем невероятные расследования и аналитику, мы каждый день стараемся быть первыми, кто сообщает самые важные новости! И когда стоишь в рейтинге рядом с лучшими изданиями региона - это гордость, это осознание, что каждый день, каждый час работы твоей команды - он не зря отметила главный редактор TagilCity.ru Александра Постоногова.