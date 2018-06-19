Холдинг 1stMediaInvest запустил видеоблог с журналистскими расследованиями

Первый выпуск «Бизнес на мертвецах» посвящен исследованию похоронного бизнеса в Ростовской области.

Журналисты выясняли, что лишь половина компаний, занимающихся ритуальными услугами в Ростовской области, предоставили финансовую отчетность за 2016 год. Общий доход 27-ми отчитавшихся ритуальных агентств составил 272 млн рублей. Однако реальный доход похоронного бизнеса — более 1 млрд рублей.

В дальнейшем в рамках блога будут проводится расследования на актуальные темы в различных отраслях.