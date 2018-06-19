Холдинг 1stMediaInvest запустил видеоблог с журналистскими расследованиями
19 июня, 20:10Новости TagilCity.ru
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Холдинг 1stMediaInvest, куда входит городской портал TagilСity.ru, запустил собственный видеоблог «Вскрытие покажет».
Сюжеты: Новости TagilCity.ru
Первый выпуск «Бизнес на мертвецах» посвящен исследованию похоронного бизнеса в Ростовской области.
Журналисты выясняли, что лишь половина компаний, занимающихся ритуальными услугами в Ростовской области, предоставили финансовую отчетность за 2016 год. Общий доход 27-ми отчитавшихся ритуальных агентств составил 272 млн рублей. Однако реальный доход похоронного бизнеса — более 1 млрд рублей.
В дальнейшем в рамках блога будут проводится расследования на актуальные темы в различных отраслях.
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