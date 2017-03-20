Голосование за номинантов Премии «Человек года 2017» началось в Нижнем Тагиле

В этом году TagilCity.ru открыл несколько новых номинаций, чтобы город смог узнать о выдающихся людях из новых сфер. Уверены, каждый из читателей с удовольствием отдаст свой голос за номинантов. Кстати, анкеты еще продолжают приходить, поэтому в ближайшие дни список номинантов будет пополняться новыми городскими героями.