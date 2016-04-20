Внимание, мошенники! Номинантам Премии «Человек года» начали предлагать голосование за деньги

Хочется предупредить всех номинантов: не соглашайтесь на подобные предложения! Наш механизм выявления накруток голосов отлажен за 8 лет работы портала, поэтому все нечестные голоса, в том числе оплаченные, мы видим сразу же. Кроме того, использование накруток влечет за собой дисквалификацию номинантов. Уверены, что все наши номинанты благоразумно отказываются от подобных предложений говорят организаторы Премии «Человек года».