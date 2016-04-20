Внимание, мошенники! Номинантам Премии «Человек года» начали предлагать голосование за деньги
Тревожные сообщения об активизации мошенников стали поступать в редакцию TagilCity.ru накануне вечером. Номинантам Премии «Человек года» в социальных сетях предлагают заказать платные голоса.
Хочется предупредить всех номинантов: не соглашайтесь на подобные предложения! Наш механизм выявления накруток голосов отлажен за 8 лет работы портала, поэтому все нечестные голоса, в том числе оплаченные, мы видим сразу же. Кроме того, использование накруток влечет за собой дисквалификацию номинантов. Уверены, что все наши номинанты благоразумно отказываются от подобных предложений говорят организаторы Премии «Человек года».
Известно, что сообщения поступают в социальной сети ВКонтакте, где номинантам предлагают получить голоса за их кандидатуру за символическую сумму. В связи с этим редакция TagilCity.ru уже отправила обращение в техподдержку социальной сети с просьбой заблокировать аккаунты тех, кто предлагает подобные услуги.
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