Сегодня будут определены победители Премии «Человек года-2017» в Нижнем Тагиле

Народное голосование ещё не закончилось, до 18 часов каждый не проголосовавший может отдать свой голос претенденту, которого считает достойным звания «Личность года». Нововведением в этом году стала возможность оценить работу различных отделов и управлений мэрии Нижнего Тагила. Отдать свой голос за одно из них также может любой желающий.

Одновременно с завершением голосования свои двери для номинантов и зрителей Премии «Человек года-2017» распахнёт дворец культуры имени Окунева на Вагонке. А уже через час начнётся торжественная часть мероприятия, ведущими на которой будут известные участники комедийного stand up дуэта Евгений Кожевин и Николай Тисенко. Также для для гостей церемонии выступят кавер-группа «Baker Makers», 8-летняя Виктория Старикова из Нижнего Тагила, и творческие коллективы ДК им. Окунева.

Стоит отметить, что те, кто не смог достать себе билет на мероприятие, всё равно смогут посмотреть церемонию благодаря онлайн-трансляции в реальном времени. Во время неё мэр Сергей Носов ответит на заданные ему тагильчанами вопросы. Присоединиться к просмотру трансляции можно будет с 18 часов в группе TagilCity.ru в социальной сети.

Имена победителей будут опубликованы на портале TagilCity.ru в 21:00.