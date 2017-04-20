Сегодня будут определены победители Премии «Человек года-2017» в Нижнем Тагиле
Ровно в 19 часов в Нижнем Тагиле начнётся церемония «Человек года-2017», в ходе которой станут известны имена победителей в 17 номинациях. Кто будут эти люди — пока не известно. Победителей в 16 номинациях определит компетентное жюри, а благодаря народному голосованию будет выбран победитель номинации «Личность года».
Народное голосование ещё не закончилось, до 18 часов каждый не проголосовавший может отдать свой голос претенденту, которого считает достойным звания «Личность года». Нововведением в этом году стала возможность оценить работу различных отделов и управлений мэрии Нижнего Тагила. Отдать свой голос за одно из них также может любой желающий.
Одновременно с завершением голосования свои двери для номинантов и зрителей Премии «Человек года-2017» распахнёт дворец культуры имени Окунева на Вагонке. А уже через час начнётся торжественная часть мероприятия, ведущими на которой будут известные участники комедийного stand up дуэта Евгений Кожевин и Николай Тисенко. Также для для гостей церемонии выступят кавер-группа «Baker Makers», 8-летняя Виктория Старикова из Нижнего Тагила, и творческие коллективы ДК им. Окунева.
Стоит отметить, что те, кто не смог достать себе билет на мероприятие, всё равно смогут посмотреть церемонию благодаря онлайн-трансляции в реальном времени. Во время неё мэр Сергей Носов ответит на заданные ему тагильчанами вопросы. Присоединиться к просмотру трансляции можно будет с 18 часов в группе TagilCity.ru в социальной сети.
Имена победителей будут опубликованы на портале TagilCity.ru в 21:00.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru