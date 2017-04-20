В Нижнем Тагиле стали известны победители Премии «Человек года 2017»
16 номинаций. 57 номинантов. Свыше 800 гостей. В Нижнем Тагиле в очередной раз прошла церемония вручения Премии «Человек года».
Победителями по решению жюри стали:
Борисова Анна Дмитриевна - Общественная деятельность
Ирина Серебреникова-Потеева - Прославление Нижнего Тагила
Журавлева Юлия Сергеевна - Культура и искусство
Шаповалов Александр Петрович - Просвещение и инновации
Ланина Екатерина Юрьевна - Работодатель года
Денисов Денис Юрьевич - Хорека
Хардин Эдуард Анатольевич - Здоровье и красота
Богомолкин Александр Сергеевич - За силу духа
Остробородко Анна Сергеевна - За силу духа. Дети
Бабин Антон Михайлович - Социальный бизнес
Волчкова Алла Михайловна - Успехи в бизнесе
Школьник Виталий Бениаминович - Открытие года. Бизнес
Смирнов Владислав Валерьевич - Открытие года. Призвание
Даниленко Евгений Евгеньевич - Благотворительность
Родионова Ксения Алексеевна - Дети. За будущее
Сидлецкий Дмитрий Мичиславович - За верность делу
По результатам зрительского голосования, набрав свыше 400 голосов, звание «Личность года» получила Ирина Серебреникова-Потеева.
Смотреть ФОТООТЧЕТ «Встреча гостей Премии «Человек года»
Смотреть ФОТООТЧЕТ «Церемония вручения премии «Человек года»
Смотреть ФОТООТЧЕТ «Неофициальная часть Премии «Человек года»
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