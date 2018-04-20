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Новости Нижнего Тагила

Видеозапись церемонии вручения Премии «Человек года 2018» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

20 апреля 2018, 21:40Добавить новость
Нижний Тагил,новости TagilCity.ru,Человек года 2018,премия,ДК Окунева,видео,церемония
18 апреля прошла церемония вручения премии «Человек года 2018». Мы представляем вам официальное видео с этого торжественного мероприятия. Если вы по каким-то причинам не смогли побывать на этом событии, пропустили онлайн-трансляцию или снова хотите окунуться в яркие моменты церемонии - то обязательно смотрите видео с премии «Человек года 2018».

Список победителей Премии «Человек года» в 2018 году

Смотреть ФОТООТЧЕТ «Встреча гостей Премии «Человек года»

Смотреть ФОТООТЧЕТ «Церемония вручения премии «Человек года»

Смотреть ФОТООТЧЕТ «Неофициальная часть Премии «Человек года»

 
Вы проведете более двух часов с яркими и веселыми ведущими Евгением Кожевиным и Алиной Митрофановой, услышите зажигательные песни от группы ВИА «Лимонад», окунетесь в атмосферу Одессы с хореографическим ансамблем «Серпантин», увидите красивейшие номера от народного циркового коллектива «Улыбки друзей», насладитесь трогательной песней Виктории Стариковой, выступавшей в шоу «Минута славы» на Первом канале. И еще, конечно же, увидите искренние эмоции, улыбки и слезы радости победителей Премии в 2018 году! Все это и многое другое смотрите в официальном видео мероприятия!




Также редакция Tagilcity вела прямую онлайн-трансляцию церемонии и зрители смогли увидеть закулисье этого мероприятия.


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