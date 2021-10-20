Число отравившихся метанолом в Свердловской области увеличилось до 24 человек

Напомним, по официальной информации на 20 октября 2021 года от отравления метанолом в Свердловской области скончались 18 человек: 16 жителей Екатеринбурга, 1 тагильчанин и 1 житель Ревды. Смертельные случаи происходили в течение нескольких дней с 7 по 14 октября. Спирт продавали разбавленным в одной из палаток на рынке «Ботанический» в Екатеринбурге. Двое продавцов задержаны, 19 октября Чкаловский суд продлил им арест еще на 72 часа. Ход расследования взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.