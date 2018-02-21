TagilCity.ru запускает серию квестов и дарит три подарка победителю

Каждые несколько дней в группе Новости Нижнего Тагила TagilCity.ru будут публиковаться задания. За фотографию с одним из избирательных участков города можно получить сразу 3 классных приза!

Уже 22 февраля в 15:00 мы разыграем первый комплект призов:

Целый день безлимитного посещения батутного парка «Атмосфера»

Горячая пицца от семейного кафе «Лисья гора»

Сертификат от компьютерного центра «ReStart» + флешка на 8 Гб достанутся победителю квеста!

1. Сделайте фото с одним из избирательных участков по указанным адресам:

- №2279 ул. Тагилстроевская, 1А (здание Политехнической гимназии),

- №2193 пр. Ленина, 27, здание медицинского колледжа,

- №2172 ул. Ильича, 37, здание Молодежного театра,

- №2252 и №2253 ул. Металлургов, 1, здание Дворца культуры.

- №2214 и №2213 ул. Фрунзе, 39, здание Дворца культуры «Юбилейный».

2. Выложите фото на своей странице с хэштегом #гдевсе1803.

3. Подпишитесь на Новости Нижнего Тагила TagilCity.ru

Успевайте сделать и выложить фото до 15.00 22 февраля. И следите за новостями - мы приготовили более 50 подарков!